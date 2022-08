El Presidente del Napoles Aurelio De Laurentiis no quiere jugadores africanos y pide una nueva Superliga

Presidente del Napoli causa polémica tras unas declaraciones sobre los futbolistas africanos.

El presidente del Nápoles, enfurecido contra la copa de África, anuncia que no fichará más jugadores de ese continente: “Luego no los tenemos a disposición”.

Aurelio De Laurentiis, mientras está renovando la plantilla del Nápoles (intentando cerrar rápidamente la llegada de Kepa), concedió una larga entrevista a ‘Wall Street Italia’. Como siempre, el presidente sureño no se mordió la lengua: desveló que tiene varias ofertas para vender al club azzurro, pidió una nueva Superliga y atacó a la gestión de los futbolistas africanos por la Copa de África. Renunciar a Koulibaly durante un mes no le ha sentado nada bien…

🔵 Non voglio pensare a cosa farebbero i media Inglesi se il presidente del club Inglese dicesse una cosa del genere.#ADL #Napoli pic.twitter.com/85vtYJOE52 — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) August 3, 2022

Superliga: “Somos unos cretinos que aceptan jugar 50 partidos. Las cinco grandes ligas deben lanzar un torneo nuevo. Ya está con competiciones falsas como Champions, Europa League, ahora crearon la tontería de la Conference League… Estaba en contra de la Superliga, porque eran privilegiados que invitaban a otros. Hay que crear, en cambio, un nuevo campeonato con los primeros seis equipos de las cinco grandes ligas. Los jóvenes nos están abandonando”.

Africanos: “No voy a fichar más a futbolistas africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa de África, que luego no los tenemos a disposición. Pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás…”.

Venta del Nápoles: “Los fondos me obsesionan con comprar el Nápoles. Me ofrecieron 900 millones y 2000 millones para todo mi grupo, pero yo soy tifoso, ¡dejadme divertir! No quiero ser todavía un jubilado, con 73 años sigo disfrutando de mi trabajo. Trabajamos para los 83 millones de hinchas que este club tiene en el mundo”.

Diario AS