El presidente del FC. Barcelona Joan Laporta se pronuncia sobre Haaland y Mbappé

El presidente azulgrana concedió una entrevista a MD en la que habló de los posibles refuerzos para la próxima temporada.

Sobre el supuesto interés del Barça en el francés, objetivo del Madrid, se desmarcó y dijo: «Esto forma parte del Show Business del fútbol».

Y preguntado por Haaland, incidió en que «no haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución».

Joan Laporta concedió una amplia entrevista a Mundo Deportivo, que se publicará de forma íntegra, tanto en la edición digital como en la de papel este sábado. A continuación ofrecemos un avance de la misma, en la que el presidente azulgrana habla por vez primera del posible interés por Kylian Mbappé destapado por L’Equipe y también responde sobre la situación de Erling Haaland.

¿El Barça se ha movido para fichar a Mbappé?

Aquí todo el mundo es libre de ir lanzando mensajes y proclamas y ya sabemos que esto forma parte del mundo del fútbol, que los grandes clubs se interesen por grandes jugadores. Pero yo no voy a entrar, y me tenéis que permitir no hacerlo, a hablar de jugadores porque si lo hago lo único que puedo hacer es perjudicar los intereses de nuestro club. Si hablamos de un jugador y tuviéramos la intención de ficharlo incrementaríamos el precio. Ni con este jugador ni con otros quiero entrar a comentar temas porque perjudicaría los intereses del club. La secretaría técnica y la dirección deportiva están trabajando para mejorar nuestra plantilla, que cada vez está mejor, cada vez estamos más satisfechos. Quiero que se entienda claro que nosotros priorizamos al equipo por encima de todo, un equipo reforzado en cada una de sus líneas y lo que no participamos es en lo de encumbrar a jugadores o buscar jugadores que sean más que el equipo. Lo que queremos reforzar es el equipo que tenemos que juega en base a un sistema genuino del Barça. El club pensamos que es lo que el equipo de fútbol necesita, este estilo genuino que para mí es la clave de todo y es lo que tenemos que hacer, un equipo que pueda jugar a este sistema con jugadores de gran talento. about:blank

¿No negará que tras un 0-4 al Madrid, que se vincule al Barça con Mbpappé tiene morbo?

Creo que esto forma parte del Show Business del fútbol, no tengo nada que decir al respecto.

Hace pocos días se conoció el limite salarial de la Liga, que es negativo. Salen muchos nombres jugadores top con fichas elevadas. ¿Tiene el Barça capacidad económica para fichar a cualquier jugador del mundo?

Estamos trabajando para que el límite salarial que tenemos, que según LaLiga es negativo en una cantidad importante, para revertirlo para poder incorporar a jugadores que refuercen el equipo. Lo estamos haciendo en paralelo, trabajando el tema financiero y de obtener más recursos para tener el margen salarial que necesitamos, y a la vez trabajamos desde la dirección deportiva para incorporar refuerzos que pensamos que necesita el equipo para ser cada vez más competitivo.

Hace dos semanas, le preguntaron por Haaland y usted dijo que el Barça no podía hacer según que operaciones que pusiesen en riesgo la estabilidad económica de la entidad. ¿Sigue viéndolo más cerca de otros clubs que del Barça?

Insisto, no hablaré de jugadores en concreto pero sí que os puedo decir que no haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución. Ha sido una máxima que hemos seguido desde que hemos llegado de nuevo a la presidencia, nos pasó en diversas circunstancias y vamos a seguir con esta filosofía y este criterio, no poner en riesgo la institución con operaciones que, ni que estuviésemos ya saneados, las haríamos.

Entonces, se puede hablar de jugadores, de operaciones de mucho dinero en las que el Barça no va a perder la cabeza. Que los socios y las socias estén tranquilos porque no vamos a perder la cabeza por una operación de estas magnitudes. La mayoría de jugadores quieren venir al Barça, les gusta el club, el equipo, nuestra filosofía, nuestra forma de trabajar, de entender el fútbol. Y esto es bueno, lo estamos comprobando en muchos caso y diariamente. Se tendrán que adaptar a los niveles salariales del Barça y a una estructura económica de la operación que mantenga la sostenibilidad y equilibrio del club.

