El Presidente del FC Barcelona Joan Laporta pasa al ataque: “El Madrid designó árbitros durante 70 años”

El presidente del Barcelona carga con crudeza al Madrid: “Durante siete décadas, los que designaron árbitros fueron ex socios, ex jugadores o ex directivos del Madrid. A veces, las tres cosas a la vez”.

En su discurso inicial sobre el caso Negreira, Joan Laporta dedicó un apartado exclusivo al Real Madrid, al que atacó duramente: “Me gustaría comentar la aparición de un club que se ha personado en la causa y que dice que se siente perjudicado deportivamente. Un club, el Real Madrid, que ha sido favorecido históricamente por decisiones arbitrales. Históricamente y en la actualidad. Un equipo que se ha considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder de turno. Creo que vale la pena recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del colectivo fueron, de manera ininterrumpida, o exsocios del Madrid, o exjugadores o exdirecivos del Madrid. Durante 70 años, los que han designado a las personas que habían de decidir justicia han sido exsocios, exjugadores y exdirectivos. Y a veces todo a la vez. Que este club se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes Y lo que confío es que en este juicio se les pueda desenmascarar”.

El ataque al club blanco continuó cuando a Laporta le preguntaron por la Superliga y su continuidad en el proyecto dada la presencia del Real Madrid: “No me ha gustado que comparecieran porque es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Lo sabemos todos, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales y que ahora se rasguen las vestiduras… Espero que sirva el juicio para desenmascararlos. Defenderemos el Barça hasta la última gota de nuestra sangre. No dejaremos que nadie ataque la honorabilidad del Barça y menos, este club”.

En otro momento de su intervención, Laporta se refirió directamente a la figura de su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez: “Quiero pensar que Florentino estaba bajo mucha presión, pero creo que el club tenía que haber aguantado y esperar el momento procesal oportuno o, que como no hay nada, no se hubiera producido. Sé que estaba bajo presión de la masa social del Madrid y puedo entenderlo pero no aceptarlo ni dar mi opinión. No me parece bien que hayan acudido como acusación particular y esto se ha hablado”.

En cuanto a las relaciones institucionales, Laporta reconoció que “están tocadas. Nosotros hemos mantenido una relación de concordia institucional con todos los clubes, Madrid incluido. Es el mejor espectáculo del mundo, el Clásico y hay una relación de máxima rivalidad. Para mí hay una relación de concordia institucional que ha sido perjudicada y dañada. Pienso que es un ejercicio impropio de un club como el Madrid. En todo caso, quienes han estado beligerantes han sido ellos con la declaración institucional. Prefiero no opinar”.

De esta forma, Laporta mantuvo la línea que abrió en el encuentro de peñistas previo al partido con el Getafe. “A nosotros no nos gusta ganar por motivos de favoritismo arbitral y hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio este, que históricamente ha sido favorecido”, había asegurado.

