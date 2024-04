El presidente del FC Barcelona Joan Laporta no descarta acciones judiciales y pedir la repetición del Clásico

El presidente anuncia que pedirá al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol todas las imágenes y audios del gol fantasma de Lamine Yamal.

Joan Laporta aún no se había manifestado tras la derrota de ayer en el Santiago Bernabéu. Pero, sobre las 14.45 horas de este lunes, el presidente azulgrana ha roto su silencio para cargar duramente contra el VAR. Ha asegurado que pedirán al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol todas las imágenes y audios de la jugada del gol fantasma de Lamine Yamal y, si se confirma que es válido, no descarta emprender acciones judiciales e, incluso, la repetición del partido.

La polémica del Clásico entre el Real Madrid y el Barça: ¿fue o no fue gol?

“Ayer hubieron varias jugadas discutibles, pero por encima de todas hay una que resulta clave y puede conllevar un cambio en el resultado del partido. Como os imagináis hablo del gol fantasma de Lamine Yamal. Como club, queremos tener la seguridad de lo que pasó e informo que desde el Barcelona requeriremos al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la acción”, ha explicado el presidente a los medios oficiales de la entidad.

“En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido”.

Pero Laporta aún va más allá y anuncia acciones. “Si una vez analizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR“, ha señalado.

Xavi: “Es una vergüenza que no haya tecnología del gol”

El abogado catalán, no obstante, ha remarcado que, aunque se centrarán en la jugada del gol fantasma de Lamine Yamal, también están en desacuerdo con otras acciones del Clásico donde consideran que tendría que haber intervenido el videoarbitraje.

“Hemos sufrido decisiones erróneas que nos han perjudicado directamente y otras que han beneficiado al rival y sumadas ambas, muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la tabla”.

“Socios y socias, aficionados y aficionadas, esta situación no es gratuita ni ventajosa, si no que nos hace falta ejecutar ante la situación de indefensión y por haber sufrido decisiones erróneas que nos han perjudicado directamente y otras que han beneficiado al rival. Sumadas ambas, muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la clasificación”, ha reflexionado Laporta.

“El VAR debe ayudar a tener una competición más justa y no al revés”.

Quejas hacia el VAR

Laporta, que nunca ha sido un gran defensor de la tecnología porque le quita espontaneidad al fútbol, ha pedido que ya que se utiliza sea para minimizar los errores. “No sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, si no poner el acento en que sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del Barcelona quiero destacar el poder de nuestra competición, seguida por millones de aficionados, y no podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora la competición. El VAR debe ayudar a tener una competición más justa y no al revés”, ha dicho.

