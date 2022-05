El presidente del Bayern de Múnich, tajante: «Robert Lewandowski cumplirá su contrato hasta el 2023»

«Cualquiera que viese a Robert durante la celebración del título vio que no estaba irritado», añadió el dirigente del club bávaro.

Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, volvió a abordar el caso Lewandowski en una nueva entrevista, en este caso con el diario ‘Suddeutsche Zeitung’. El máximo dirigente del club bávaro insistió en su mensaje de los últimos días, cerrándole la puerta de salida al goleador polaco, que aún tiene un año firmado con la entidad alemana. «Lo he dicho una y otra vez en los últimos días: Robert tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá».

Al presidente del Bayern le preguntaron si había visto irritado a Lewandowski por la insistencia del club en no dejarle salir este verano. Hainer fue claro: «Cualquiera que haya visto a Robert durante la celebración del título el sábado en Nockherberg y al día siguiente en el balcón del ayuntamiento, vio que no estaba irritado».

El domingo, en la celebración del título de Bundesliga del Bayern, Herbert Hainer ya había cerrado la puerta de salida a Lewandowski en una entrevista al canal de TV alemán Sport1. «Robert Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y jugará con nosotros hasta entonces», dijo sin complejos.

En esa misma línea, el presidente del Bayern de Múnich quiso dejar claro que su postura no implica ningún tipo de maltrato ni de imposición al goleador del club bávaro. «Cuando firmas un contrato, y yo lo he estado haciendo toda mi carrera, ambas partes saben lo que hay en él. No podemos hablar de ‘obligar’ a alguien a cumplir su contrato», recalcó, en un claro aviso a Lewandowski y a su representante, Pini Zahavi. Y añadió: «Kahn y Salihamidzic le hicieron una oferta para ampliar el contrato. Al parecer, no se aceptó».

Mundo Deportivo