El presidente del Bayern de Múnich Herbert Hainer: «Lewandowski jugará aquí la próxima temporada»

Herbert Hainer, presidente del conjunto alemán, asegura que no van a vender al polaco y afirma que no están logrando convencer a Gnabry.

Leer También: La nueva Italia está viva: La Azzurra empato a uno con Alemania en la Liga de Naciones

El Bayern de Múnich tiene muchos frentes abiertos en este mercado de fichajes. Lo primero de todo es resolver los contratos de Lewandowski y Gnabry que acaban su vinculación la próxima temporada. Ambos jugadores quieren abandonar el club este mismo verano. En una entrevista para Bild, el presidente del conjunto alemán, Herbert Hainer repasa la actualidad de ambos futbolistas.

El presidente del club alemán asegura que Lewandowski no se irá gratis: «Los contratos son los contratos. ¿Adónde vamos si un jugador puede rescindir su contrato, mientras le pagamos hasta el último día?». Además habló sobre como el polaco anunció que se quería ir: «Me sorprendió que Robert lo comunicara de esta manera. Yo no lo haría de esta manera». También habló sobre donde jugará la próxima temporada: «No estoy preocupado por eso. Robert es un profesional. Estoy convencido de que jugará para nosotros la próxima temporada».

Gnabry fue otro de los puntos fuertes de la entrevista: «Hemos estado en conversaciones con Serge durante mucho tiempo. Lamentablemente aún no hemos llegado a un acuerdo. Todavía hay algunas expectativas diferentes, pero estamos trabajando en ello».

Diario AS