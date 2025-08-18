El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski llega a Washington, EEUU para su reunión con Donald Trump

El líder del régimen ucraniano estará acompañado por el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; entre otros.

El líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, ha comunicado en su canal de Telegram que llegó a Washington, donde este lunes se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Mañana (este lunes) tengo una reunión con el presidente Trump. Mañana (lunes) también hablaremos con los líderes europeos», escribió Zelenski. «Todos queremos poner fin a esta guerra de forma rápida y segura. Y la paz debe ser duradera», agregó.

El líder del régimen ucraniano estará acompañado en Washington por el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

