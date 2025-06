El presidente de la República Nicolás Maduro envía contundente mensaje a Donald Trump:»No se deje envenenar más contra Venezuela»

«Le hablo cara a cara. Lo han engañado a usted y lo engañarán nuevamente, como lo hicieron en su primer gobierno», recalcó el presidente Nicolás Maduro.

«Presidente Donald Trump, desde el Saman de Güere, donde estuvo el libertador en la campaña admirable, le envío un mensaje: no se deje envenenar más contra Venezuela. Lo envenenan todos los días con mentiras. Ayer sacaron un decreto mintiendo al afirmar que Venezuela no acepta a los migrantes. Si los vamos a buscar con nuestros aviones, ¿cómo es posible que no los aceptemos?», sentenció el presidente Nicolás Maduro desde el estado Aragua.

Durante el acto de juramentación de la gobernadora Joana Sánchez, Maduro reiteró que en la entidad reina la paz y reiteró que la organización delictiva homónima de esa región fue derrotada.

«Aragua votó por la paz, la lealtad y un gobierno con sentido humano. Han realizado mil campañas: que el tren de Aragua, que el tren de Aragua, no. Aragua es la cuna de la patria, del pueblo trabajador, honesto, sincero y patriota que derrotó al tren de Aragua. Aquí lo derrotamos», aseveró.

En este sentido, el mandatario afirmó que su par de Estados Unidos ha sido engañado como en su primera gestión, al tiempo que retieró que defenderá a los inmigrantes coterráneos.

«Le hablo cara a cara para que le llegue el mensaje. Lo han engañado a usted y lo engañarán nuevamente, como lo hicieron en su primer gobierno para envenenarlo contra el pueblo de Venezuela. Yo salgo en defensa de la dignidad, el honor y la decencia del valiente pueblo venezolano y de la migración venezolana en los Estados Unidos. Somos gente de bien. Ya basta de campañas de descrédito y mentiras!», dijo.

Al finalizar su participación, reafirmó que la «cuna de la costa» fue liberada de grupos delictivos y alertó que continuarán trabajando para desarticular bandas que pretenden perjudicar la nación.

«Y lo digo desde Aragua, tierra libre de delincuentes. Aún queda mucho por hacer… Y les digo, pero no lo cuenten por ahí. Sabemos lo que hay que hacer y dónde. Los vamos a buscar hasta el último. En los meses que vienen habrá grandes resultados contra las bandas delincuenciales que atacan al pueblo», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión