El Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez: Venezuela no quiere guerra, quiere el Caribe como zona de paz

“Aquí (en Venezuela) amamos la paz y la paz sea por siempre con todos nosotros”, enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

El secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, en el contexto de la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capítulo La Guaira, aseguró que los venezolanos y venezolanas, ante las amenazas imperiales de Estados Unidos, quieren que la independencia y soberanía sean cuidadas y preservadas.

“Venezuela siempre ha sido un territorio de paz; este es el momento de cuidar y defender nuestra Patria; tenemos derecho a decir que no queremos guerra, que queremos que el Caribe se mantenga como un territorio de paz, que queremos que nuestra independencia y soberanía y sobre la paz de la República sean cuidadas y preservadas”, dijo.

Por otro lado, el también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela subrayó que “nunca antes en nuestra historia…habíamos recibido una acción tan violenta, tan llena de mentiras, de falacias, con inventos y calumnias que no hacen otra cosa que atacar y agredir el ser de las venezolanas y de los venezolanos”.

Siguiendo esa línea, precisó que las amenazas estadounidenses vienen acompañadas de un supuesto sustento de que solo afectarán a los chavistas, pero “realmente todas y todos hemos sido víctimas de las sanciones y los bloqueos contra nuestra economía, contra nuestro funcionamiento”.

Asimismo, destacó el intento de perpetrar acciones violentas que también, acotó, afectan a todas y a todos y que ante ello deben reunirse todas y todos los venezolanos sin tener en cuenta las divisiones religiosas o políticas, sino por los “une (la) condición de venezolanos”, para que los hijos y nietos del futuro nazcan “en un país próspero y en paz”.

“Jamás de esta tierra ha salido un contingente armado para afectar a ningún otra tierra, la única vez que un ejército salió de aquí fue para liberar a Suramérica del yugo español “, recordó, agregando

En ese sentido, enfatizó que este es el momento de la unidad, subrayando además la disposición de los pobladores de La Guaira de los diversos sectores sociales para conformar el Consejo en ese territorio.

“Busquemos acciones que nos reúnan, no acciones que nos separan…que nos permitan comunicarnos con el mundo y decirles una verdad incontrovertible, una verdad tan grande como esta patria que todos y todas compartimos”, agregó..

Por último, reafirmó que “aquí (en Venezuela) amamos la paz y la paz sea por siempre con todos nosotros”, finalizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur