El presidente de la AN Jorge Rodríguez desde Beijing: Venezuela reafirma su compromiso con un mundo multipolar y sin agresiones

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, participó en los actos oficiales celebrados en China, en representación del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano.

En el marco de la conmemoración por el 80º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, participó en los actos oficiales celebrados en Beijing, en representación del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano.

Rodríguez destacó: «Avanzamos en el fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones», subrayando el compromiso de Venezuela con la construcción de un orden internacional más justo, equilibrado y respetuoso de la soberanía de los pueblos.

La presencia de Rodríguez en la capital china reafirma el alineamiento estratégico entre Venezuela y China, en un momento en que ambas naciones promueven la cooperación Sur-Sur, la no injerencia y el rechazo a las dinámicas hegemónicas que han marcado la política global en décadas recientes.

La conmemoración en China recuerda una de las gestas más dolorosas y decisivas del siglo XX: la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931–1945), que dejó más de 35 millones de víctimas y marcó el papel de China en la derrota del fascismo. En 2025, el país asiático honra esta memoria con desfiles, homenajes, campañas educativas y encuentros diplomáticos bajo el lema: «Recordar la historia, honrar a los mártires, apreciar la paz y crear el futuro».

Desde Beijing, Venezuela se suma a este llamado histórico, reafirmando su vocación por la paz, la memoria y la construcción de un futuro compartido entre naciones soberanas.

