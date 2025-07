El presidente de EEUU. Donald Trump promete imponer aranceles del 100 % a Rusia si no hay un acuerdo de paz

El mandatario expresó su esperanza de que no tenga que imponer nuevas tasas de importación, pero aseguró que está dispuesto a hacerlo si no se alcanza un acuerdo en el conflicto ucraniano.

Estados Unidos impondrá tasas de importación del 100 % a Rusia si no se concierta un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano en 50 días, afirmó este lunes el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de laOTAN, Mark Rutte, el mandatario declaró que en Washington están «muy descontentos» con Rusia y amenazó a Moscú con nuevos aranceles «muy severos».

«Estamos muy, muy descontentos con ellos. Y vamos a imponer aranceles muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Aranceles de alrededor del 100 %, que llamaríamos aranceles secundarios», aseveró Trump.

A continuación, el líder republicano recordó que su país ha gastado miles de millones de dólares en apoyar a Kiev y reiteró que ahora aspira a poner fin al conflicto propiciado por la administración del expresidente Joe Biden.

«Estoy decepcionado con el presidente (ruso Vladímir) Putin, porque pensé que habíamos llegado a un acuerdo hace dos meses», aseveró. «Es muy simple y [los aranceles] estarán al 100 %. Espero que no tengamos que hacerlo», agregó.

Al ser preguntado por qué dar 50 días más a Rusia para alcanzar un acuerdo, Trump señaló que se trata de un plazo muy corto de tiempo. «He estado involucrado en esto por no mucho tiempo y no fue el enfoque inicial. Esta es, repito, una guerra de Biden, es una guerra de los demócratas y no de los republicanos o de Trump. Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido», expresó, reiterando que el endurecimiento de los aranceles podría cambiar la situación.

En cuanto al envío de interceptores tierra-aire Patriot, que son clave para la defensa aérea ucraniana, Trump afirmó que algunos de ellos «llegarán muy pronto» y que en cuestión de días «un par de países» que tienen esos sistemas «los van a cambiar y reemplazarán los Patriot con los que tienen».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión