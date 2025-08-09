El presidente de Colombia Gustavo Petro asegura que Nicolás Maduro ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión

El mandatario colombiano criticó el uso de la política de Estados Unidos en la justicia de los países del continente, asegurando que «la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia».

El presidente de Colombia Gustavo Petro, rechazó este sábado las falsas acusaciones realizadas por la secretaria del Departamento de Justicia de Estado Unidos, Pamela Bondi contra el presidente venezolano Nicolás Maduro asegurando que «nos ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión».

Leer También: El Fiscal General Tarek William Saab repudió infamias y ataques imperiales expresadas por Pam Bondi contra el presidente Nicolás Maduro

A través de su cuenta en la red social X, Petro criticó el uso de la política en el sistema de justicia del continente: «la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia», escribió.

Asimismo, ratificó que no está «de acuerdo que se derrame sangre latinoamericana por imposición», esto en referencia a estas acciones tomadas por parte de la nación norteamericana con el fin de promover la desestabilización y la violencia dentro de las naciones.

Su post estuvo acompañado de un video con declaraciones del académico e investigador de justicia, Rodrigo Uprimny, quien agregó que » (…) la injerencia de Estados Unidos (EEUU) sobre Colombia, cuando sale el Secretario de Justicia de ese país a decirnos como administrar justicia cuando ellos tienen un presidente convicto, no debe ser (…) EEUU lo que está es impulsando en el mundo que no se pueda perseguir a los poderosos».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión