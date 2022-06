El precio del Barquisimetano Telasco Segovia se dispara en el mercado

El 12 de junio 2022 es una fecha que Telasco Segovia no olvidará. Y también para Venezuela. Ese día el venezolano dejó su primera huella en Europa: Ser elegido mejor jugador del Maurice Ravello.

Pese a no darse el titulo, el reto no le quedó grande a Telasco Segovia. Todo lo contrario, la evolución suya impactó de inmediato en el torneo y no hubo persona que no se pronunciara por ello.

"Telasco Segovia" es tendencia porque marcó un gol y dió una asistencia en la victoria 2-1 de Venezuela sobre México en el Torneo Maurice Revello 2022pic.twitter.com/gZPVFTuiCO — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 2, 2022

A tal punto Segovia hizo de las suyas que, de acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, medio especializado en cifras económicas, el larense vio un incremento del 75% en su valor. Pasó de valer 200.000$, antes del inicio del torneo, a 350.000$.

Mientras el mercado de las criptomonedas se derrumba y el Bitcoin ha perdido el 48% de su valor, Segovia ve el suyo incrementado.

Meridiano