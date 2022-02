El portero más caro de la historia está en venta

Según informa The Guardian, el Chelsea escuchará ofertas por Kepa el próximo verano. El portero español, en racha, perderá el puesto con Mendy.

Kepa Arrizabalaga está en el mercado. Según informa el prestigioso medio The Guardian, el Chelsea está abierto a escuchar ofertas por el guardameta español de cara al mercado de fichajes de verano. Por su parte el ex del Athletic Club también está dispuesto a salir, especialmente si pierde de nuevo la titularidad con Mendy. Ya se ha ganado a la afición ‘blue’, pero cuenta con el hándicap de ser suplente y correr riesgos como perder su plaza en la Selección o no llegar a disfrutar del primer nivel durante varios años más.

Tomas Tuchel ha disfrutado de la mejor misión del que en su día fue el portero más caro de la historia del fútbol. Lo ha hecho en las últimas semanas, exclusivamente. Eso ha sido posible gracias a que el habitual titular se marchó a la Copa de África. De ese modo, Kepa recuperó provisionalmente el hueco en el once, pero todo apunta a que lo volverá a perder por el fantástico nivel que siempre ha demostrado su rival Mendy.

La competencia entre ellos es sana y es difícil encontrar en el mundo un club con las espaldas tan bien cubiertas. Precisamente por ello, el Chelsea sabe que algo no funciona en esa ecuación. Kepa es el portero de las copas, pero continúa siendo joven y sabe que tiene a un número 1 a su lado. Por su parte, la entidad está deseosa de hacer más movimientos en el mercado, después de que Havertz, Ziyech o Lukaku no hayan funcionado según lo esperado o le sea urgente firmar centrales por la desbandada de contratos en junio. Dicho de otra forma, necesita efectivo y el portero es uno de los miembros de la plantilla que más le puede dar.

¿Habría alguna opción de dar la vuelta a la situación? Difícil. Es más, Mendy fue nombrado en la gala del The Best como el mejor portero del mundo en el año 2021. Contra eso, poco tiene que hacer Kepa, pese a que haya mejorado su nivel considerablemente al de su primera etapa en Stamford Bridge. Las titularidades del cancerbero nacional le han venido de perlas a la directiva del Chelsea, que ya sueña con recuperar una parte importante de la inversión hizo por él.

Pero hay un gran problema. Se desconoce el mercado que podría tener, ya que la mayoría de equipos europeos ya cuentan con un portero de primer nivel o prefieren a ser una fuerte inversión por otros jugadores. En el horizonte, existe la posibilidad del Bayern de Múnich, por la veteranía de Manuel Neuer, o incluso una vuelta a España debido a la bajada de rendimiento de Ter Stegen o Oblak. Sea como fuere, The Guardian apunta una de las bombas del mercado: Kepa se vende.

