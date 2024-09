El Pingüino: La serie de Colin Farrell y Cristin Milioti logra récords de audiencia con su primer episodio

En 2022, llegó a las salas de cine The Batman, una reinterpretación del famoso personaje de DC, protagonizada por Robert Pattinson (El faro). La película, que recaudó más de 778 millones de dólares, nos sumergió en una narrativa centrada en la lucha contra los peligros en una Ciudad Gótica sombría y llena de misterio.

Dirigida por Matt Reeves (Cloverfield), esta producción no sólo resonó con los fanáticos del personaje, sino que también abrió la puerta a una serie derivada centrada en El Pingüino (The Penguin), interpretado por Colin Farrell (Los espíritus de la isla). Esta serie promete explorar en profundidad las intrigas y la estructura del crimen organizado que acechan a la ciudad, ofreciendo una mirada más íntima y compleja a este fascinante universo.

El 19 de septiembre se estrenó el primer episodio de El Pingüino, y recientemente se reveló que ha alcanzado un récord de visualizaciones. Según la compañía, este spin-off logró captar la atención de 5.3 millones de espectadores en Estados Unidos, sumando tanto el canal de HBO como la plataforma Max. Además, se convirtió en la nueva producción con la mayor audiencia en sus primeros cuatro días en Max a nivel mundial desde The Last of Us, que debutó en enero de 2023. Esta última, protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian, Gladiator 2) y Bella Ramsey (Game of Thrones), nos sumergió en un mundo postapocalíptico basado en los populares videojuegos de Naughty Dog.

Además, se informó que la serie superó a importantes éxitos de la televisión. Por ejemplo, logró rebasar el estreno de la última temporada de la aclamada Succession, que reunió a 4,9 millones de espectadores, así como el lanzamiento de la segunda temporada de The White Lotus, que atrajo a 4,1 millones. El Pingüino se sitúa justo detrás del estreno de True Detective: Tierra nocturna (True Detective: Night Country), que alcanzó los 5,7 millones de visualizaciones.

La serie se ambienta en un periodo crítico después de la muerte de Carmine Falcone, quien dejó un vacío de poder en el crimen organizado de Gótica. A medida que varios aspirantes luchan por el control, Oswald Cobblepot, conocido como El Pingüino, se embarca en un desafío personal que le permitirá descubrir sus propias fortalezas y debilidades. La historia comienza en los días siguientes a los eventos de The Batman, explorando cómo Oz intenta capitalizar el caos generado por la caída de su exjefe.

El Pingüino se lanzará semanalmente en Max, con la producción de Matt Reeves, lo que promete mantener la estética y visión del largometraje original. Junto a Colin Farrell, quien regresa como el astuto gánster, el elenco cuenta con destacados actores como Cristin Milioti (Palm Springs), Rhenzy Feliz (Encanto), Deirdre O’Connell (Pánico a la deriva), Clancy Brown (Sueño de fuga), Carmen Ejogo (12 horas para sobrevivir) y Michael Zegen (Frances Ha), asegurando una narrativa rica en desarrollo de personajes y conflictos intrigantes.

Zuleydy Márquez con información de Globovisión