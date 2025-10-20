El piloto Venezolano Alex Popow Jr. se erigió subcampeón en la F4 de Estados Unidos

El piloto venezolano ganó en Alabama, las últimas dos carreras del campeonato automovilístico.

El piloto venezolano Alex Popow Jr no falló y en el Barber Motorsport Park, en Leeds, Alabama, logró capturar el subcampeonato de la F4 estadounidense.

Necesitaba triunfar en este epílogo del torneo de automovilismo, y lo hizo con contundencia, arrojo y técnica. Se apuntó dos triunfos en las válidas 16 y 17 del calendario, con las cuales pudo completar 266 puntos, superando ajustadamente al estadounidense Kekai Hauanio, quien fue desplazado al tercer lugar de la tabla con 262,5 puntos, tras finalizar segundo en esas últimas dos pruebas.

Popow Jr llegó a Barber con una desventaja numérica con relación a Hauanio, pero rápidamente dejó en claro que estaba listo para la batalla final, y fue así que en la primera práctica oficial fue el más veloz de los 21 pilotos en pista, con un crono de 1:25.084 minutos.

En la segunda práctica oficial de nuevo fue el más rápido (1:25.808), por lo que afrontó las clasificaciones con optimismo y seguridad. La pole position no se hizo esperar, tras agenciar 1:25.420, mientras que su principal rival, Kekai Hauanio fue segundo con 1:26.562.

Sin perder tiempo, Alex Popow Jr largó como una exhalación en la válida 16° y tras 21 vueltas, cruzó la línea de meta con 11 segundos y medio de ventaja sobre Hauanio, mientras completaba el podio el chileno Clemente Huerta.

La superioridad del venezolano se hizo aún más palpable en la carrera final del torneo, en la cual se impuso con casi 15 segundos de renta sobre Hauanio, mientras que Zach Fourie finalizó tercero.

En la temporada de la F4 US Championship, el piloto criollo ganó cuatro carreras, subió 12 veces al podio y pudo escoltar al campeón Cooper Shipman, quien se hizo del título con 298.5 puntos.

Ahora Alex Popow Jr proseguirá su desarrollo en las pistas, subiendo de categoría en 2026, cuando competirá en la F3 de EEUU, contando de nuevo con el apoyo irrestricto de su equipo MLT Motorsport.

Por cierto que tras el éxito en la temporada recién finalizada, la formación MLT Motorsport, liderada por el doctor Michael Thompson, decidió abrir sus puertas y convocar a nuevos pilotos para la campaña de 2026.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder