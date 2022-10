El piloto Neerlandés Max Verstappen de Red Bull gana en Japón y se corona campeón de la F1 2022

El neerlandés arrasa en una carrera de 40 minutos. Una sanción de cinco segundos a Leclerc le da el título. Accidente de Sainz y séptimo de Alonso.

Accidentes, lluvia, decisiones incomprensibles, un fallo flagrante de dirección de carrera, dos horas de espera, media hora frenética de competición en Suzuka y un flamante bicampeón del mundo. El gran premio más extraño de los últimos tiempos se resolvió con un esprint de 40 minutos sobre un asfalto encharcado y ganó el mejor, Verstappen, con ¡26 segundos de ventaja! sobre Leclerc y Pérez en 29 vueltas… La exhibición absoulta del piloto del momento recibió sobre la bocina un premio extra: ya es bicampeón del mundo porque como Leclerc se hizo recta la chicane en la última vuelta, fue sancionado con cinco segundos y acabó tercero.En esapelea hubo tortas, tensión entre el Ferrari y el segundo Red Bull, llegaron a cruzar por la hierba y la grava en la chicane simulando aquellas escenas de Senna y Prost hace no tanto. Pero el único que simula en realidad las gestas de los multicampeones ahora es ‘Súper Max’.

Conviene recapitular. Desde el principio. La salida se dio a las 14:00 (hora local) desde la parrilla, como estaba previsto, pero bajo la lluvia. En muy poco tiempo sucedió casi de todo: Leclerc arrancó de maravilla, Verstappen se lo devolvió por el exterior en la curva dos con una maniobra de película. Detrás, Sainz sufrió un peligrosísimo accidente a la salida de la horquilla que le dejó vendido en medio de la pista y milagrosamente a salvo; Stroll adelantó a ocho coches en una vuelta; Gasly ensartó una publicidad de Rolex en su Alpha Tauri; Albon abandonó por avería; Zhou trompeó… salieron el coche de seguridad y después la bandera roja.

En ese periodo se apreció cómo una grúa salió a recuperar el Ferrari de Carlos, operarios incluidos, con los coches aún en la pista. Momento muy peligroso que recordó al trágico accidente de Jules Bianchi en 2014. Alguien tendrá que investigar a fondo el asunto. Llovió durante todo el tiempo, con breves apariciones del coche médico para comprobar el estado de la pista, y los pilotos esperaron pacientemente. Hubo un intento fallido de resalida. Todo se parecía demasiado a Spa 2021, el desenlace se antojaba idéntico, pero sorprendentemente alguien decidió probar a salir tras el coche de seguridad para ver si las condiciones no eran tan malas y… ¡sorpresa! Se puede correr con estos F1 en mojado. Solo hizo falta limpiar el agua de la pista con el paso de los monoplazas, durante unas vueltas, para que la visibilidad dejara de ser un problema.

La resalida definitiva se dio para 40 minutos (porque se acercaban a las tres horas completas). Verstappen se largó desde el principio sin oposición. Salieron todos con neumáticos de lluvia extrema, pronto cambiaron a las gomas intermedias porque estos F1 expulsan el agua a toda velocidad. No hubo grandes cambios de posiciones, si acaso cierto desconcierto cuando Alonso o Mick Schumacher retrasaron su vuelta una parada y lideraron el pelotón por unos instantes. Pero todo volvió a la normalidad. Alonso hizo una parada de más al final, era séptimo detrás de Ocon, Hamilton (gran defensa del francés sobre Lewis) y Vettel y apostó todo a una remontada en cinco minutos. La ejecutó casi a la perfección: pasó a Norris, Latifi y Russell y se plantó en la estela de ‘Seb’ a escasos metros del final. Cruzó bajo la bandera de cuadros a 11 milésimas del alemán. Al final la estrategia alocada no sirvió para nada porque fue tardía. Pero dio espectáculo.

Leclerc se quedó pronto a un mundo. Pérez, desde atrás, terminó presionándole hasta la extenuación y el error… que llegó. Llegó en la última chicane, ambos por la grava o el césped. Y, sorprendentemente, esa maniobra le dio el título a Verstappen antes de lo previsto: como la carrera no se suspendió, se entregaron el total de los puntos (25 a Max). Y como Leclerc perdió la segunda plaza por cinco segundos de sanción, el neerlandés aseguró matemáticamente el campeonato.El desconcierto inicial fue lógico: todos tiraron de la cuenta de puntos que previó la FIA tras Bélgica 2021, para carreras en las que no se completa el 75% de la distancia. Pero la prueba no se suspendió. Y Max ya es dos veces campeón.

