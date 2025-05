El piloto Español de la escudería de F1 Aston Martin Fernando Alonso, sobre su retirada: «A los 50 no me veo»

Fernando desvela su futuro más allá de 2026.

ernando Alonso no ha perdido ni un ápice la ilusión que tiene por brillar de nuevo en la F1. El bicampeón mundial está atravesando una pésima racha de resultados (aún no ha conseguido sumar ni un solo punto en el curso 2025), pero eso no es óbice para que siga con las mismas ganas. El AMR25 no es un coche competitivo y eso lo sabe perfectamente el ovetense, quien mira de reojo, esperanzada, al proyecto que está liderando el gurú Adrian Newey con vistas a 2026. El año que viene hay cambio de reglamentación. Y ya sabemos lo cierto que es eso que dicen de que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. A eso se agarra el ’14’, quien se toma esta campaña como una transición hacia algo (al menos eso es lo que anhela) mejor.

Leer También: MLB: Darin Erstad el único jugador en la historia en ganar guante de oro en el infield y el outfield en Las Grandes Ligas

A sus 43 años (cumple 44 el próximo 29 de julio), Alonso no se plantea retirarse. Evidentemente, el laureado competidor español es plenamente consciente de que cada día que pasa está más cerca de dejar la categoría reina del automovilismo. Son ya 22 temporadas en la F1, de hecho este años se cumple el aniversario de la consecución de su primer título. Es decir, lleva muchísimo recorrido. Aun así, sigue hambriento

«Pilotaré mientras me sienta rápido y competitivo y el equipo me necesite al volante. A los 50 no me veo, pero no lo sé. Por eso también mantuvimos abierta la posibilidad. Quería correr este año seguro y el año que viene seguro por el cambio de reglamento, y quería experimentar el reglamento de 2026 y la llegada de Honda al equipo», ha confesado Alonso, cuando se le cuestiona por cuándo se jubilará, en unas declaraciones recogidas por la web oficial del certamen.

Alonso, saludando.ASTON MARTIN F1

«Luego, la sorpresa de que Adrian (Newey) se incorporaba al equipo unos meses después. Había cosas que eran atractivas el año pasado, cuando nos sentamos juntos a negociar el contrato. Pero después de 2026, no lo sé. Iré temporada a temporada. Veré cómo me siento, lo motivado que estoy. Ahora lo estoy, pero no puedo garantizarlo durante tres o cuatro años y comprometer al equipo. Así que dijimos: ‘vamos a hacerlo hasta el final de 2026’ y luego, a partir de ese momento, creo que tengo una relación increíble con Lawrence (Stroll) y con Lance, podremos sentarnos y hablar honestamente entre todos y comprobar qué es lo mejor para el equipo«, ha agregado el ’14’.

A gusto en Aston Martin

Alonso, cuya longeva trayectoria le ha permitido militar en Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin, tiene pensado qué quiere hacer tras colgar las botas. «Siempre estaré en condiciones de ayudar al equipo en lo que necesiten. Si es al volante, ampliaré el contrato si ellos piensan así y yo me siento motivado. Si es en otra posición, o no me siento lo suficientemente rápido, seré el primero en levantar la mano. Pero mi contrato es mucho más largo que mi carrera como piloto, así que seguiré en este equipo durante muchos, muchos años en un papel diferente. Si eso significa que podemos ganar un Campeonato del Mundo incluso cuando yo no esté al volante, seguiré sintiéndome muy orgulloso del proyecto», ha ponderado.

Finalmente, Fernando vuelve a la idea de siempre: no se resigna a retirarse sin haber logrado más victorias e incluso, por qué no, una tercera corona mundial. «Disfruté en 2023, siendo competitivo. Y ahora disfruto del proceso en el que estamos y de la construcción de este equipo del futuro. A veces digo que no somos el equipo del presente, y eso es lo que me gustaría tener, porque en el futuro no sé si estaré al volante. Pero haré todo lo que esté en mi mano para ayudarnos a conseguir los mejores resultados lo antes posible«, ha remachado.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca