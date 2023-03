El piloto de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 Omar López: «Soy el único responsable»

El piloto pidió gratitud para sus jugadores que «dejaron el alma en el terreno por Venezuela».

“No permitiré que se juzgue a mis jugadores”, escribió Omar López este lunes, en su cuenta de Instagram. El estratega se permitió reflexionar sobre lo que fue la eliminación de Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial.

“Posiblemente muchos creerán que esto no me ha afectado, que no va a significar un estigma muy grande en mi vida… (Pero no) Este barco era mío y asumo todas las consecuencias”, escribió el piloto en el sentido mensaje.

“No existirá NADIE que se haga llamar venezolano, que posea un pasaporte o cédula venezolana, al que le duela más este momento que a mí” agregó.

Omar López se refirió puntualmente a Silvino Bracho, quien terminó recibiendo el Grand Slam de Trea Turner que sentenció a Venezuela.

“No se puede juzgar a Silvino… Fui yo quien tomó la decisión y soy yo el único responsable”, añadió el estratega, que ya en la rueda de prensa post partido había hablado de su polémica decisión.

Respeto para sus jugadores

Entre otras cosas, Omar López pidió gratitud para sus jugadores que “dejaron el alma en el terreno por representar a Venezuela”. Admitió además que verles las caras después de la derrota fue lo más difícil.

“Les pido de todo corazón, que aplaudan a todos esos muchachos que jugaron como niños… Aplaudan a esos muchachos que le regalaron días sublimes a todos los venezolanos en el mundo”, sostuvo.

Asimismo, expresó su agradecimiento con Miguel Cabrera, Salvador Pérez y José Altuve que fueron los líderes del equipo desde antes del comienzo del torneo. Y reiteró que hay un futuro promisorio para el beisbol venezolano.

Líder

