El piloto de Aston Martin de F1 Fernando Alonso no teme al futuro: «Quiero correr en 2026, estoy muy motivado»

El español participó en la rueda de prensa oficial de la FIA y dejó claro que sigue teniendo futuro en la Fórmula 1.

08 Grandes Premios. 32 victorias. Dos títulos mundiales. La carrera de Fernando Alonso, de 43 años de edad, atiende a muy pocas explicaciones lógicas. Se basa a la pasión y motivación, unida a un nivel que le hace un ‘top’ de la Fórmula 1. Al mismo tiempo, está claro que el curso de 2025 del piloto de Aston Martin no ha iniciado bien (no encadenaba cuatro carreras sin puntuar desde 2017, el último año de la asociación entre McLaren y Honda), pero el asturiano no pierde un ápice de sus intenciones. Quiere más y más.

De momento, lo más inminente pasa por el Gran Premio de Arabia Saudí, la quinta cita de 2025. Tras cuatro carreras con el 11º de Suzuka como mejor resultado, puede que la velocidad de Jeddah favorezca al asturiano. «Nos debería ir mejor. Seguimos descubriendo las dificultades del coche, y tenemos problemas en curva lenta pero también con algún tipo de rebote», concretó. Mientras no hay noticias de grandes cambios en el AMR25. «En la F1 nada es lo suficientemente rápido. Todos trabajan y desarrollan rápido. Hay una carrera fuera del coche permanente. Nuestros rivales traen mejoras, nosotros tenemos ideas de set-up», contó. En ese mensaje hay cierta resignación, pero es un peaje a pagar.

Un futuro esperanzador

Porque el gran esfuerzo de Aston Martin es el 2026 y el cambio radical de reglamento. Ya hablan de ello sin tapujos. Primero fue su ‘Team Principal’, Andy Cowell, el que dejó claro que Adrian Newey, el nombre principal del futuro, se vuelca en el ‘reset’ de la categoría. «Todos los esfuerzos de diseño y desarrollo de Newey están centrados allí», explicó a los medios desplazados a Jeddah. Y Alonso, en la rueda de prensa oficial, se sumó. «Si ha tomado esa decisión, estoy totalmente de acuerdo con él», apuntó el asturiano.

Es la gran cuestión que debe resolver Aston Martin. Acelerar en 2025 o guardar cartas -y dinero-. «Este año no aprenderás nada tan importante, aunque quieras acabar en buen puesto el curso. Pero tenemos la motivación alta. Un túnel de viento, a Adrian [Newey] y la llegada de Honda», enumeró Alonso. Es un discurso parecido al del propio Cowell, que señaló que el túnel de viento ya ofrece datos mejores, pero que el AMR25 no nació allí. Además de informar de la buena sintonía con Honda.

Año de transición

Pero antes del futuro está el presente. Y Aston Martin no es un buen coche, solo bate al Sauber y Arabia Saudí puede servir para dar un giro radical. Aunque, probablemente, ni se acerque a lo que fue el loco 2023. Por el total de podios y las sensaciones, como el logro de liderar, como pasó en Jeddah, carreras. Alonso, como líder del equipo, no lo ve tan dramático. «Ha sido increíble. Ahora vivimos dificultades, pero es la primera parte del proceso. Somos un equipo más preparado para pelear por títulos. Tenemos resultados peores, pero estoy relajado y motivado. Solo es una transición. Es una forma de aprender y preparar todo para estar listos cuando toque ganar carreras«, contó.

No hay sombra de retiradas o rumores. Quiere más. «Quiero correr este año y el siguiente, seguro. Por la normativa y la llegada de Honda y Newey. Después no puedo saberlo. Voy temporada a temporada, ahora estoy motivado», confesó. Curiosamente, lo hizo al lado de Max Verstappen, un nombre al que ligaron al futuro de Aston Martin.

Aunque no va a ocurrir. «Le daría la bienvenida, claro. Pero es altamente improbable», cerró. También le dio tiempo a elogiar a Max, del que no deja de repetir que le recuerda a esos maravillosos 2010 y 2012. Allí no cayó el soñado tercer título, pero la historia se recordará para siempre. Y puede que sea más bonito así.

