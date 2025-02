El piloto Británico de F1 Lewis Hamilton tras probar el SF-25: «No pienso en el octavo título, ganar con Ferrari sería como el primero»

El piloto británico ha contado su experiencia tras probar el nuevo monoplaza de Ferrari durante el Shakedown que se ha realizado en el circuito de Fiorano.

El día tan esperado llegó, Lewis Hamilton ha debutado con el SF-25 en el circuito de Fiorano. Tras el Shakedown de Ferrari que fue realizado hoy, Charles Leclerc y el piloto británico compartieron sus sensaciones, una vez ya han probado el nuevo monoplaza en pista y pueden comenzar a tener expectativas de lo que será la temporada 2025 de Fórmula 1.

«Ganar el campeonato con Ferrari sería el primero. Para eso estoy trabajando. No pienso en el número ocho. Ya han tenido muchos campeonatos mundiales a lo largo de la historia. Para mí, es buscar ese primero con el equipo«, comenta Hamilton, al ser cuestionado sobre como se siente en la búsqueda de su octavo título.

Para Hamilton esta temporada es un nuevo comienzo dentro de la categoría. A lo cual, el heptacampeón mundial ha explicado como lleva el proceso de adaptación, hasta ahora: «Todavía estoy aclimatándome a un coche completamente nuevo, a una forma de trabajar completamente nueva. Pero todo el mundo se ha volcado en este equipo para hacerme sentir bienvenido«.

«Y me siento como en casa. Sé que estoy exactamente donde debo estar. Se siente natural. Me siento bien. Así que creo que tengo que seguir dedicándole tiempo e ir paso a paso. No todo tiene que ocurrir en un solo día«, agrega el piloto británico sobre su llegada a Ferrari.

‘Emocionante‘, así describe Hamilton, con un acento italiano, cuando le preguntaron como resumiría, con una sola palabra, su primer día manejando el nuevo SF-75 durante el Shakedown en Fiorano.

Alonso y Vettel como referencia en Ferrari

Fernando Alonso logró su primer título con Ferrari. Sebastian Vettel ganó su segundo campeonato con la misma escudería. Con lo cual, la presión para que Hamilton tenga éxito con el equipo italiano continua aumentando. «Ellos dos hicieron un trabajo increíble. Tengo un enorme respeto por esos dos pilotos«, ha contestado sobre la comparación con el español y el alemán.

«Todavía me estoy aclimatando. Me llevó seis meses, creo, en Mercedes conseguir mi primera victoria. Sinceramente, no lo sé. Pero estoy haciendo todo lo que puedo para estar listo para la primera carrera», explica el piloto británico sobre ganar un campeonato con Ferrari.

Ferrari va por el campeonato

«¿Está Ferrari preparado para ganar el Campeonato del Mundo?«. Hamilton contesta brevemente un ‘sí’. «¿Por qué estás tan convencido?«, le vuelven a preguntar. A lo que el piloto contesta: «Quiero decir, trabajé con dos equipos ganadores del Campeonato del Mundo antes. Sé cómo se ve y se siente un equipo ganador«, asegura con un tono confiado.

La historia de Ferrari dentro de la Fórmula 1 es inigualable. Hamilton menciona que el equipo italiano esta hecho para siempre buscar el éxito en la categoría. «En su ADN llevan esa mentalidad ganadora. La competencia es feroz. Y hemos tenido grandes resultados de otros equipos emblemáticos como McLaren, ahora Red Bull, y obviamente Mercedes», explica el heptacampeón del mundo sobre el objetivo de la escudería italiana.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca