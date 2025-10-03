Freddy «Pico» Vargas, el orgullo de Barquisimeto, ha dejado su huella en el fútbol internacional al marcar su primer gol con el Neftçi Baku de Azerbaiyán.

El tanto llegó en la séptima jornada de la Liga Premier este viernes 3 de octubre, y no fue un gol cualquiera. Tras un centro magistral desde la derecha, el jugador larense demostró su calidad al empalmar el balón de primera con una potencia y precisión imparables.

Esta espectacular anotación al minuto 66′ fue el detonante que encendió el espíritu de remontada de su equipo. Aunque el Neftçi estuvo a minutos de llevarse la victoria (con un empate final de 2-2 en el último suspiro), el «Pico» puso fin a su racha negativa con un golazo que resuena en la historia.

¡El «Pico» revienta las redes! Freddy Vargas anota su primer Gol en Azerbaiyán

Entre los más destacados

El ex campeòn con el Deportivo Lara y Metropolitanos FC, Freddy Vargas @freddypicovargas se une Edwin Banguera de Colombia, Martins Junior, Ruan Renato, Diogo Rollo, Jo Batista, Kady Borges, Felipe Silva y Alex Souza de Brasil, como los ùnicos jugadores sudamericanos en anotar al menos un gol en la liga azerbaiyana.

Un récord único

Con este bombazo, Freddy Vargas se consagra como el único futbolista barquisimetano en anotar goles en las ligas de Israel y Azerbaiyán, dos países donde el fútbol venezolano rara vez tiene presencia. ¡Un logro que agranda su leyenda internacional y pone el nombre de Barquisimeto en el mapa futbolístico!

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB