El periodismo: Un puente entre lo convencional y lo digital. Feliz día del periodista

Hemos sido testigos de una transformación sin precedentes en el panorama mediático. De los medios convencionales, con la solidez de la imprenta, la cercanía de la radio y el impacto visual de la televisión, hemos transitado hacia una era digital que ha democratizado la información, pero también ha planteado nuevas complejidades.

Recuerdamos cuando la noticia viajaba por teletipo, se redactaba con esmero en una máquina de escribir y llegaba a los hogares en papel. Hoy, la información es instantánea, global y, a menudo, abrumadora. El periodista de antaño era un custodio del conocimiento, una voz autorizada. Hoy, en la era de la inmediatez y la sobreabundancia informativa, nuestro rol se ha vuelto aún más crucial: ser guías en un mar de datos, discernir lo relevante de lo trivial, y verificar la verdad en un mundo donde la desinformación puede propagarse a la velocidad de un clic.

Nos enfrentamos a nuevos desafíos en la era digital. Este nuevo escenario nos presenta retos monumentales, pero también oportunidades invaluables entre ellas la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. Las redes sociales, si bien son herramientas poderosas para la difusión, también se han convertido en caldos de cultivo para la manipulación y la mentira. Nuestro compromiso con la verificación, el contraste de fuentes y la contextualización es más vital que nunca. Debemos ser faros de la verdad en la oscuridad de la posverdad.

La presión por ser los primeros en informar no debe sacrificar la calidad ni la rigurosidad. El periodismo no es una carrera de velocidad, es una maratón de investigación, análisis y reflexión. Nuestro valor radica en ofrecer perspectivas profundas y bien fundamentadas, no solo titulares fugaces.

El público consume información de maneras diversas. Debemos ser versátiles, explorar nuevos lenguajes, desde el periodismo de datos y las visualizaciones interactivas hasta los podcasts y los formatos multimedia. La clave está en contar historias de manera efectiva y atractiva, sin perder la esencia de la información.

En un ecosistema digital donde la monetización es un reto, es fundamental encontrar modelos que permitan la subsistencia de un periodismo independiente y riguroso. Esto implica explorar nuevas vías de financiación y, sobre todo, demostrar el valor intrínseco de nuestro trabajo para que la sociedad esté dispuesta a invertir en él.

En Venezuela y en muchos otros lugares, la labor periodística se ejerce a menudo en entornos complejos y adversos. La libertad de prensa no es un privilegio, es un derecho fundamental de la sociedad. En Somos Televisión, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto, seguiremos alzando nuestra voz en defensa de este pilar democrático, asumiendo los riesgos que implica nuestra vocación.

Queridos colegas, este 27 de junio Día del Periodista, los invito a renovar el compromiso con los principios éticos que rigen nuestra profesión: la verdad, la objetividad, la imparcialidad, la responsabilidad social y la independencia.

El periodismo, hoy más que nunca, es una herramienta esencial para la democracia y el desarrollo social. Es la voz de los que no tienen voz, el ojo que vigila al poder y el faro que ilumina la realidad. En un mundo cada vez más polarizado y lleno de ruido, nuestro rol es el de construir puentes, fomentar el diálogo y ofrecer a los ciudadanos las herramientas para formar su propio criterio.

Feliz Día del Periodista a todos los que, con pasión y sacrificio, dedican su vida a informar, especialmente a quienes desde la Corporación Somos Media dignifican esta noble profesión. Que nuestro compromiso con la verdad y la sociedad siga siendo nuestra brújula.

José Israel González/NB