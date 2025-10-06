El pelotero Venezolano Jesús Montero con pasado en Grandes Ligas en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito

Este pelotero jugó hasta el 2015 en las Grandes Ligas.

El béisbol venezolano se encuentra en alerta tras el accidente sufrido por Jesús Montero, pelotero con experiencia en Grandes Ligas, la noche del domingo. Actualmente, el exgrandeliga se encontraría hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la CHET, con un estado de salud delicado, mientras los médicos evalúan su evolución.

Detalles del accidente

De acuerdo a información de Tony Rodríguez y otras fuentes en redes sociales, Montero conducía bajo los efectos del alcohol cuando colisionó con una motocicleta. Tras el impacto, fue trasladado de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, donde fue ingresado en la unidad de Traumashock debido a la falta de espacio en la UCI. Actualmente permanece entubado mientras recibe atención especializada.

Familiares y allegados del exjugador de Grandes Ligas han pedido respeto y privacidad en estos momentos, mientras esperan noticias sobre su recuperación. La noticia ha generado conmoción entre fanáticos y excompañeros, quienes han mostrado su apoyo a través de redes sociales.

El caso también ha abierto un debate sobre la seguridad vial y los riesgos de conducir bajo la influencia del alcohol, recordando que situaciones así pueden poner en peligro tanto al conductor como a terceros. Montero, conocido por su paso destacado por el beisbol profesional, ahora enfrenta un difícil reto fuera del terreno de juego.

Jesús Montero de por vida en Grandes Ligas jugó 226 encuentros, entre 2011 y 2015, vistiendo los uniformes de Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle. En ese paso, coenctó 204 hits, entre ellos 31 dobles, un triple y 28 jonrones. Además, remolcó 104 carreras, anotó 73 y dejó promedio de .253.

Mientras que, en la LVBP disputó seis campañas, vistiendo los uniformes de Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Su última aparición fue en la zafra 2020-2021, cuando con 31 años jugó ocho desafíos con el equipo zuliano.

