El Parlamento de Italia recibió firmas contra amenaza de guerra a Venezuela

Con la petición «Italia dice NO a la guerra contra Venezuela, ¡Sí a la paz en América Latina!», los firmantes esperan que las instituciones italianas asuman un papel activo en defensa de la paz y la soberanía de Venezuela.

El Parlamento de Italia recibió cientos de firmas de la petición «Italia dice NO a la guerra contra Venezuela, ¡Sí a la paz en América Latina!«, suscrita por ciudadanos comprometidos con la defensa de la paz.

La iniciativa, que logró reunir adhesiones en todo el territorio italiano, surge como respuesta a la creciente preocupación por las amenazas militares que hoy pesan sobre Venezuela y, con ella, sobre la estabilidad América Latina y el Caribe.

En la declaración se denuncia la presencia de naves y tropas extranjeras en el Caribe, y los firmantes subrayan que la verdadera seguridad de la región no puede construirse con maniobras militares ni con sanciones, sino a través de la justicia social, la cooperación solidaria y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Con este documento, se espera que las instituciones italianas asuman un papel activo en defensa de la paz, la soberanía de Venezuela y el derecho de los pueblos latinoamericanos y caribeños a vivir libres de injerencias externas.

Los representantes de los firmantes subrayaron que este gesto no es solo una muestra de apoyo al pueblo venezolano, sino también un llamado a la responsabilidad política de Italia en favor del diálogo, la diplomacia y la resolución pacífica de las controversias internacionales, solicitando al Parlamento y a las instituciones italianas que se hagan portavoces de las peticiones de paz y solidaridad que llegan de la sociedad civil de la nación europea.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión