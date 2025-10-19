El Papa León XIV recorrió la Plaza San Pedro saludando a los Venezolanos tras la canonización de San JGH y Santa MCR (+Video)

El Papamóvil recorriendo lentamente los pasillos de la plaza mientras bendecía a los fieles que ondeaban banderas venezolanas, entonaban cantos de alegría y alzaban retratos de los nuevos santos.

Luego de la histórica ceremonia de canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, el Papa León XIV protagonizó una emotiva caravana por la Plaza de San Pedro, saludando con calidez a miles de peregrinos que permanecieron congregados en el lugar, entre ellos una multitud de venezolanos que viajaron desde distintos países para presenciar este acontecimiento sin precedentes.

Leer También: El Papa León XIV elevó a los altares a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles (+Fotos)

Las imágenes exclusivas de Globovisión, capturadas por la productora Emilia Echegaray y el equipo desplazado en Roma, muestran al Pontífice a bordo de su papamóvil recorriendo lentamente los pasillos de la plaza mientras bendecía a los fieles que ondeaban banderas venezolanas, entonaban cantos de alegría y alzaban retratos de los nuevos santos.

“Ahí estamos viendo justamente las imágenes del Vaticano, ese sitio en el cual hoy, hace apenas instantes, se ha canonizado a San José Gregorio Hernández y a Santa Carmen Rendiles”, relató la señal de Globovisión Sin Fronteras, transmitiendo en directo desde Roma.

Un gesto de cercanía y gratitud



Durante el recorrido, el Papa León XIV dedicó gestos especiales al grupo de peregrinos venezolanos, muchos de los cuales viajaron durante días para participar en la ceremonia. Con sonrisas, aplausos y pañuelos en alto, los fieles expresaron su emoción mientras el Pontífice extendía sus manos en señal de bendición.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión