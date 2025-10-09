El Papa León XIV recibe en audiencia a monseñor Raúl Biord para revisar la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El representante eclesiástico explicó al pontífice el proceso vivido por los feligreses, destacando la «devoción del pueblo venezolano» por sus primeros santos.

En vísperas de la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que se efectuará en Roma el 19 de este mes, monseñor Raúl Biord se reunió este miércoles con su Santidad el papa León XIV para conversar sobre el evento.

De acuerdo a la Arquidiócesis de Caracas, durante el encuentro, el pontífice expresó sentirse alegre por la próxima canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Por su parte, monseñor Raúl explicó el proceso vivido por los feligreses, destacando la «devoción del pueblo venezolano» por sus primeros santos.

La reunión fue momento para que el arzobispo obsequiara al papa dos estatuas de los nuevos santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, elaborados por el artista Juan Carlos Granadillo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión