El Papa Francisco nombra a sacerdote ucraniano obispo de la Santa Protección de María en EE.UU.

El Papa Francisco nombró al sacerdote ucraniano Artur Bubnevych nuevo obispo de la Eparquía Bizantina de la Santa Protección de María en Estados Unidos, quien era hasta ahora párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Alburquerque en Nuevo México.

Honrado y encantado de estar entre los cinco sacerdotes de los Estados Unidos seleccionados para asistir a la reunión de sacerdotes que se realizó en Roma del 28 de abril al 2 de mayo, en vistas al Sínodo de la Sinodalidad que se realizó en octubre.

La Oficina de Prensa del Vaticano informa que el obispo electo nació el 22 de junio de 1975 en Perechin, Zakarpatia (Ucrania). Tiene 49 años. Ingresó al seminario greco-católico de la Eparquía de Mukachevo en Uzhgorod.

Entre 1996 y 2001 estudió Teología en el International Theological Institute for Studies on Marriage and Family en Gaming (Austria). Desde 2007 colaboró con el obispo Milan Sasik, empeñándose en la formación de los jóvenes y enseñando inglés.

Por ultimo, Estados Unidos, a la Eparquía Bizantina de la Santa Protección de María en Phoenix, fue ordenado diácono el 9 de marzo de 2014. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre del mismo año.

Alfredo Tona/ Con Información de Vaticano News