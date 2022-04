El nuevo técnico del Manchester United, Ten Hag se lo deja claro a Cristiano (CR7) Ronaldo

El técnico neerlandés ha explicado durante una entrevista que no le va a temblar el pulso con el que no cumpla las tareas que asigne en el campo, sea quien sea.

Si ya fue esperado el parecer de Rangnick sobre Cristiano nada más llegar al United, no ha sido menos con Ten Hag. El que será nuevo técnico del United le ha mandado un mensaje claro al portugués y a otras estrellas del equipo sobre lo que espera de ellos, sobre su trabajo en el campo. «Voy a ser yo mismo. No cambiaré mi visión. Les diré a los grandes jugadores su tarea y quien no cumpla con esas tareas lo escuchará de mí directamente, sin importar quién sea», ha explicado Ten Hag en una entrevista en el medio neerlandés Trouw.

Ten Hag convenció al United, según los medios ingleses, durante una entrevista con los propietarios en la que les hizo ver la falta de organización en algunas partes del club y la errónea política de reclutamiento y de fichajes. Ahora le tocará lidiar con eso. Encararse precisamente con jugadores que a su juicio no fueron inversiones acertadas o que, como en el caso de Cristiano, imponen una manera concreta de juego, bastante alejada de lo que venía siendo el estilo de Rangnick y por el que se le ha fichado a él.

Sus declaraciones, preguntado por cómo iba a ser su trato hacia los grandes jugadores que hay en la plantilla, son un aviso a navegantes. En Inglaterra se viene afirmando que ni él ni Rangnick quieren a Cristiano en la plantilla. Pero lo único claramente cierto es que Ten Hag viene para imponer un estilo y una filosofía clara que le puede poner en conflicto con varios futbolistas de categoría.

Diario AS