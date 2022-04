El Noruego Erling Haaland espera al Real Madrid

Su entorno asegura a AS que aún no ha firmado nada con el Manchester City. El noruego quiere apurar sus opciones de jugar en el Madrid.

Erling Haaland (21) quiere dejarse abierta la puerta del Real Madrid hasta el último momento. Según ha podido saber AS de fuentes muy próximas al futbolista, a día de hoy no se ha comprometido con el City. Más aún, su idea es dejar las dos opciones abiertas, la del equipo de Guardiola y la del Real Madrid, hasta final de temporada. La razón es simple. Aún espera una carambola que le permita cumplir su sueño de vestir de blanco. Hasta que Mbappé no dé el paso de firmar por el Madrid, él no dará el suyo para ir a Mánchester.

Haaland ya ha dicho a los dirigentes del Dortmund que no seguirá el año que viene, lo cual es un gran paso. Tan es así, que el Borussia ha agilizado las gestiones para fichar a un sustituto. El elegido es Adeyemi (20 años), del Salzburgo, que ha marcado esta temporada 21 goles, tres de ellos en la Champions. Desde el Borussia siguen negando que Haaland les haya comunicado que se va (aunque lo ha hecho). No puede ser de otra forma. Si lo anunciara se le encarecería la operación por Adeyemi, por el que va a pagar en torno a los 40 millones de euros.

El Borussia ya proyecta un futuro sin Haaland. Además de Adeyemi tiene avanzadas otras dos operaciones, las de Nico Schlotterbeck, central de 22 años del Friburgo, y Schlager (24), mediocentro del Wolfsburgo. En total, planea un gasto de 75 a 100 millones, justo lo que debe percibir por el traspaso de Haaland.

Hasta ahora Haaland se ha mantenido fiel a la palabra que dio al Real Madrid, que tiene el «sí» del noruego en caso de que los blancos quieran lanzarse a la operación. Pero los acontecimientos cambian rápido en el fútbol. La confirmación del buen momento de Benzema y las altas comisiones que piden Raiola y el padre del futbolista han enfriado la postura del Madrid que, como ha desvelado AS, gira ahora sobre otros objetivos: son Rüdiger (queda libre) y Tchouameni los que acompañarán a Mbappé. De cualquier manera, el crack francés del PSG debe dar el paso definitivo (el club parisino aún intenta renovarle). Cuando su traspaso al Madrid sea un hecho (no público, pero sí consumado, y llegue a oídos de Raiola) Haaland ya se sentirá libre de firmar por el City. Mientras, espera al Madrid.

La cláusula de la discordia que expira en abril.

Se ha escrito mucho sobre una supuesta cláusula liberatoria (que expiraría a finales de abril) que Haaland firmó al llegar al Dortmund en 2019 y que le permitía salir en el verano de 2022 por 75 millones. AS consultó sobre ella al CEO del Borussia, Hans-Joaquim Watzke, y éste la negó. Según desliza el Dortmund, sólo hay un pacto verbal entre el club y Raiola para «facilitar» la salida del delantero por una cantidad entre 75 y 100 millones de euros, pues Raiola llevó a Haaland allí en una situación muy ventajosa para los alemanes, que sólo pagaron 20 millones de euros al Salzburgo más otros 23 en comisiones (ocho para el padre del futbolista y 15 para el superagente).

El Dortmund pudo acceder a vender a Haaland el pasado verano, Raiola lo llegó a plantear, pero se negó en rotundo a pesar de que podía haber ganado mucho más dinero por el traspaso. Ahora son el propio Raiola y el padre de Haaland los que pretenden llenarse el bolsillo con una comisión conjunta que apunta a rondar los 75 millones (lo mismo que se llevará el Dortmund).

