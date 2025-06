El neurólogo de 102 años de edad Howard Tucker, revela cuál es el verdadero enemigo de la longevidad: “Hay que tener un propósito”

El experto tiene una receta para vivir más y mejor: ejercicio diario, nada de almuerzo, verduras para cenar, estar casado con la misma mujer desde hace 70 años, y estimular la mente.

Howard Tucker (Ohio, 1922), siempre ha hecho del deporte una prioridad: solo dejó de esquiar después de una caída (y tenía 80 años). Tiene el récord Guinness por ser el médico en activo de mayor edad en el mundo (102 años), y explica por qué los hábitos y as motivaciones que le impulsan a mantener su vitalidad e ilusión siguen intactas, algo de lo que podemos tomar ejemplo.

Su nieto le ha hecho un documental, aparece en redes de manera habitual, sigue dando clase en la Universidad, y ha sido en una entrevista con Al Roker de TODAY, donde Tucker ha explicado el secreto para tener una vida larga y activa: “Creo que la jubilación es el enemigo de la longevidad. Hay que tener un propósito en la vida, levantarse por la mañana y saber lo que se hace”.

El médico más antiguo del mundo ejerció hasta los 100 años, y solo dejó de hacerlo cuando el hospital donde trabajaba cerró en 2022. ¿Y si siguiera abierto? “Sin duda seguiría atendiendo pacientes”, declaró a People. “Incluso estoy explorando la posibilidad de otro trabajo, aunque admito que ‘nadie me quiere a mi edad’. Pero voy a seguir intentándolo”.

Tiene un consejo para la gente que se jubila y de repente uno la ve y no parecen ni la sombra de lo que eran: “Si se jubilan, deberían al menos dedicarse a algo como pasatiempo, ya sea trabajo en grupo o aficiones personales. El cerebro necesita estimulación diaria”. Recuerda que intentar aprender algo cada día, tener actividades estimulantes de manera habitual, es lo mejor que puede tener no sólo nuestro cuerpo, sino nuestra mente, lo que hace que nos mantengamos en alerta, activos, pendientes, con las neuronas activadas y las conexiones al máximo nivel.

Para Tucker, la felicidad tiene una fórmula sencilla: su trabajo, una esposa con la que lleva más de 70 años casado, cuatro hijos, diez nietos y una pasión inagotable por los deportes de su ciudad natal. Los estudios confirman que las personas con fuertes vínculos sociales y una actitud positiva ante la vida tienden a vivir más que quienes se sienten solos o deprimidos.

El neurólogo aprobó la carrera de Derecho a los 67 años. Y a su edad, piensa en el futuro, o no. “Nunca pienso en la muerte. Estar vivo es saber que vas a morir porque la vida es una enfermedad mortal. Y así la vivo. No te preocupes por el futuro. La vida es suficientemente corta. Simplemente mantén una actitud optimista. Creo que viviré para siempre, sabiendo que no es real. Pero me siento así. Nunca pienso en la muerte. Mueres una vez, pero vives a diario. Hay que centrarse en los vivos”, afirma.

Y es precisamente el deporte, que hace a diario, algo en lo que cree con los ojos cerrados. “Caminar tan solo 15 minutos al día puede reducir el riesgo de muerte prematura en casi un 25 %”, afirma. Tiene en su casa una cinta de andar donde recorre 5 km, y sigue utilizando las raquetas de nieve cuando llega el invierno a su ciudad.

En cuanto a la dieta, contó en el podcast Mindygreen, su día comienza con fruta de temporada, a veces cereales, acompañada de leche semidesnatada y una taza de té en lugar de café. Se suele saltar el almuerzo para mantenerse más lúcido y la cena suele incluir pescado y verduras, especialmente brócoli, con algunas concesiones a la carne.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS