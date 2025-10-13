El Mundo necesita más Ajedrez afirma el maestro y asesor de la Federación Internacional el Español Leontxo García

El Maestro FIDE español asegura que la actividad promueve el aprender a pensar en un mundo cambiante.

Un verdadero éxito ha sido la visita del reconocido Periodista y Conferencista internacional, el Maestro FIDE español Leontxo García, asesor de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en temas educativos, quien ha transmitido en sus visitas a más de 115 Países, la necesidad de incentivar el Ajedrez como poderosa actividad que promueve el aprender a pensar en un mundo cambiante así como el objetivo de difundir el potencial del ajedrez como herramienta formativa, inclusiva y de desarrollo cognitivo.

Su visita ha resultado un rotundo acierto de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), liderada por el Maestro Nacional (MN) Hugo Martínez Pateti, con el fin de iniciar un Proyecto en pos de lograr convertir a Venezuela en una potencia del Mundo de las 64 casillas, y que incluye de la Masificación, Tecnificación, logros de títulos internacionales y el desarrollo de la Diplomacia deportiva.

La Visita incluyo la Charla «El Poder Educativo del Ajedrez» dictada en la Escuela Internacional de Liderazgo “Antonio José de Sucre” ubicada en Fila de Mariche, así como dos Charlas con la Comunidad Ajedrecística nacional, tanto en el Hotel Pestana en Caracas como en el Auditorio de la Alcaldía de Girardot en Maracay.

Poderosos mensajes aporto como que el Ajedrez ayuda a los Seres Humanos de todas las edades a Pensar de manera crítica, a impulsar el desarrollo de 5 tipos diferentes de inteligencia, la prioridad de la Educación y el Ajedrez combinados de una manera transversal e interdisciplinaria, el Mundo y Venezuela necesitan más Ajedrez tanto en la Escuela como en todos los ámbitos de la Sociedad criolla, un enorme reto y un aporte especial para la Siembra del Ajedrez y de calidad de vida y felicidad del gran Leontxo García.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder