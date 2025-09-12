El multiple campeón olímpico el Jamaiquino Usain Bolt descarta que el Estadounidense Noah Lyles rompa sus récords

El múltiple campeón olímpico ya está listo para disfruta el Mundial de Tokio.

El múltiple campeón olímpico jamaiquino, Usain Bolt, reconoció que «con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, se batirán los récords» que implantó a lo largo de su carrera profesional en el atletismo.

A pesar de este hecho descartó que esta opción pueda ser aprovechada por el estadounidense Noah Lyles, quien no cree que pueda lograr sus resultados para el Mundial de Atletismo de Tokio que arrancará esta semana.

Estas declaraciones las realizó el corredor ya retirado desde 2017 durante la conferencia de prensa previa a las competencias en Tokio, donde resaltó que nadie ha logrado rebajar sus marcas desde 2009.

«Noah está tan loco por pensar eso como lo estaba Justin Gatlin en mi época. Para mí, solo son palabras. Gatlin y yo nos enfrentábamos constantemente pero él surgió en una época en la que las provocaciones eran normales para todo el mundo», dijo.

«Creo que con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, surgirán atletas de primer nivel que lo harán bien y quizá puedan batir mis récords. Aún así hay que tener talento, además de la tecnología», agregó Bolt.

El jamaiquino también se mostró emocionado de poder formar parte de este Mundial de Atletismo como espectador para poder apoyar a sus compatriotas y sentir el ambiente de una manera completamente diferente.

«Estoy emocionado por asistir a mi primer Mundial como espectador y emocionado por ver competir al equipo jamaicano y sentir el ambiente», relató.

«Ver correr a mis compatriotas jamaicanos me resultará más estresante que competir. Me pongo muy nervioso viéndolos. Cuando estaba en la pista, nunca me ponía nervioso», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder