El mosaico fue elaborado por el artista Larense Luis Enrique Mogollón: Mural de la Virgen de Coromoto es develado en los jardines del Vaticano

Un mural de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, fue develado en los Jardines de la Ciudad del Vaticano, Roma, según informó la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. La imagen fue donada por la delegación venezolana que asistió al evento de canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La titular ministerial explicó que el mosaico fue elaborado por el artista Luis Enrique Mogollón, oriundo del estado Lara, y destacó que Nuestra Señora de Coromoto representa la labor de la mujer venezolana en la paz, en el ejercicio social de inclusión, en la atención del prójimo y en la vocación del servicio.

“Es la invitación del presidente Maduro hoy con esta donación al Vaticano invitar a los venezolanos y a las venezolanas a una vida santa, de paz, de solidaridad y de encuentro”, comentó.

Por otra parte, adelantó que también se entregará una imagen del santo José Gregorio Hernández que será exhibida en la Escuela Latinoamericana de Roma.

Mientras tanto, expresó que la canonización de los dos beatos venezolanos trae consigo un encuentro espiritual que resalta el compromiso con la paz y la fe, en el contexto de la realidad que enfrenta Venezuela, sometida a las agresiones de Estados Unidos.

“Venezuela ratifica el llamado a la unión y a la paz, como un acto de fe en Dios; cultivemos entonces la vida de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles como una manifestación de santidad; somos un pueblo de paz, de santos y de libertadores”, puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión