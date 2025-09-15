El Ministro para la Educación Héctor Rodríguez da la bienvenida al año escolar 2025-2026

El titular de Educación destacó que el nuevo ciclo escolar incorporaría a más de 110 mil niños y jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo.

Este lunes miles de estudiantes venezolanos regresaron a las aulas de clases para dar inicio al año escolar 2025-2026, oportunidad en la que el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, compartió un mensaje para dar la bienvenida a un nuevo ciclo de aprendizaje.

En su mensaje, el titular de educación mencionó el enfoque participativo del sistema educativo venezolano, que busca fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes, familias y comunidades.

“Hoy (lunes 15 de septiembre) recibimos con amor, alegría y compromiso a nuestros niños, niñas y jóvenes en las escuelas. Qué este nuevo año escolar sea una experiencia de aprendizaje y crecimiento significativo tanto para ellos como para nuestros docentes, madres, padres y toda la comunidad educativa”, escribió su canal de Telegram.

Anteriormente, el ministro precisó que el inicio de clases partiría con el Primer Momento Pedagógico, desde este 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre; con la incorporación, además, de más de 110 mil niños y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo gracias al plan de 100% escolaridad.

En este contexto, Rodríguez hizo un llamado a todos los directores y docentes a la «cero burocracia».

«La prioridad es inscribir a cada niño y joven, sin importar si les faltan documentos o útiles. El compromiso es brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que no abandonen el aula», comentó en el momento.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión