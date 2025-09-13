El Ministro para la Educación Héctor Rodríguez anunció: Este lunes 15 de septiembre inicia el año escolar 2025-2026

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, enfatizó la necesidad de que se realicen las inscripciones en las escuelas sin obstáculos, haciendo un llamado directo a directores y docentes con el lema “cero burocracia”.

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este lunes 15 de septiembre se iniciará el año escolar 2025-2026. Este Primer Momento Pedagógico no solo marca el regreso a las aulas para millones de estudiantes, sino que también dará la bienvenida a más de 110.000 niños y jóvenes que se reincorporan al sistema educativo gracias al plan 100% Escolaridad.

El ministro enfatizó la necesidad de que se realicen las inscripciones sin obstáculos, haciendo un llamado directo a directores y docentes con el lema “cero burocracia”. La prioridad es asegurar que cada niño y joven sea admitido en las instituciones educativas, incluso si carecen de documentos o útiles. Este compromiso busca brindar el apoyo necesario para evitar la deserción escolar. La iniciativa gubernamental, que ha buscado a estudiantes «casa por casa», es un esfuerzo colectivo del Gobierno y las comunidades para reintegrar a quienes se habían alejado de las aulas por diversas razones.

Calendario Escolar y Compromiso Docente



Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, el ministro detalló el calendario escolar para el nuevo año lectivo. Las clases se llevarán a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y se reanudarán el 12 de enero para concluir el 31 de julio del próximo año.

Este cronograma, diseñado para respetar los 60 días de vacaciones y los días feriados, garantiza 200 días de clases efectivos. Rodríguez instó a los educadores a respetar el calendario y a enfrentar los retos académicos con compromiso, asegurando así el bienestar de los estudiantes.

El ministro finalizó su intervención reafirmando la misión de garantizar la educación para todos los niños y jóvenes del país, destacando que el sector educativo cuenta con “la fuerza, la organización y la voluntad para lograr esta meta”.

