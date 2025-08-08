El Ministro para la Cultura Ernesto Villegas asume la presidencia del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

Villegas reconoció el papel fundamental de Carlos Azpúrua, a quien sustituye en el cargo, y de todo el equipo del CNAC en el desarrollo del cine venezolano.

El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, fue designado como nuevo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), de acuerdo al decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N° 43.18 de fecha 1 de agosto de 2025,

Esta nueva responsabilidad la asume el periodista de manos del cineasta Carlos Azpúrua, quien estuvo al frente del CNAC desde 2021. Tras su nuevo nombramiento, Villegas estuvo en la sede del CNAC, ubicada en Los Ruices, donde se reunió con Azpúrua y compartió con el personal.

En este sentido, el ministro Villegas reconoció el papel fundamental de Azpúrua y de todo el equipo del CNAC en el desarrollo del cine venezolano. Además, les instó a continuar con todos los procesos en curso, haciendo especial énfasis en los proyectos del programa «Aprender haciendo».

Es importante destacar que Carlos Azpúrua es conocido por dirigir películas como Amaneció de Golpe, Caño Mánamo y Disparen a Matar, entre otras, tiene una amplia trayectoria en el mundo cinematográfico.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión