El Ministro Diosdado Cabello destacó: “Cuando decimos que por La Guaira no pasarán, es que por La Guaira no pasarán”

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ratificó este sábado la firme disposición del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de defender la soberanía nacional, en el marco de los Ejercicios Militares Especiales de Comando, Control y Comunicación, desplegados en todo el país bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la FANB.

Desde el estado La Guaira, Cabello destacó la masiva participación del pueblo, los cuerpos policiales y el Ejército Bolivariano en esta jornada de preparación nacional.

“Cuando el clarín de la Patria llama, hasta el canto de la madre calla. Todos estamos en primera fila para defender la Patria”, expresó.

El dirigente político subrayó el papel estratégico del litoral central como línea de defensa de la soberanía venezolana:

“Cuando decimos que por La Guaira no pasarán, es que por La Guaira no pasarán. El enemigo sabe que aquí encontrará una barrera inexpugnable: la dignidad de un pueblo que nació para resistir, de cara al mar Caribe, con el corazón encendido en amor por su tierra.”

Cabello resaltó la moral del pueblo guaireño y la cohesión cívico-militar que se ha consolidado en los últimos años, recordando que los ejercicios buscan fortalecer los mecanismos de respuesta ante cualquier amenaza externa o interna.

Asimismo, aseguró que en el país “todo transcurre con normalidad y en perfecta paz”, destacando que las maniobras no representan alarma, sino una demostración del compromiso permanente del Estado venezolano con la defensa, la organización y la paz nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión