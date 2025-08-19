El Ministro Diosdado Cabello anuncia la captura de alias «La Negra» y «El Flaco» involucrados en plan terrorista de Plaza Venezuela

Ariadnys Araujo Lozada, era la responsable de contactar con las bandas criminales entrenadas en Colombia, mientras Carlos Luis Arieta Márquez fungió de explosivista en la trama

Este martes, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó la captura de dos ciudadanos involucrados en los planes terroristas que se pretendían fraguar en la Plaza de la Victoria en Caracas.

En rueda de prensa, el también vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, detalló que los sujetos alias La Negra y El Flaco, fueron finalmente precisados por organismos de seguridad en el estado Sucre.

Ariadnys Araujo Lozada, «La negra», era la responsable de contactar con las bandas criminales entrenadas en Colombia, mientras Carlos Luis Arieta Márquez fungió de explosivista en la trama. Ambos se suman a otros seis detenidos por este caso.

El pasado 8 de agosto, tras un amplio trabajo de inteligencia, se logró desarticular un plan terrorista articulado por sectores de la extrema derecha local financiados por factores externos. «Ellos son bocones, siempre han sido bocones; esto nos ha permitido a nosotros antecedernos a las acciones de ellos con acciones preventivas”, expresó Cabello en su momento.

Sobre el plan, Cabello explicó que el plan consistía en explotar un artefacto en el sitio público. «El equipo antiexplosivos del SEBIN siguió a José Daniel García Ortega (quien llevaba el artefacto) para retirar el material explosivo que se hallaba dentro de un bolso dejado por el ciudadano en Plaza Venezuela. La detonación se haría de forma analógica a distancia, a través de un teléfono celular».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión