El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López rechaza la «maquinaria de mentiras» al estilo nazi de EEUU. contra Venezuela

El General en Jefe manifestó que el problema para Washington no es el narcotráfico en sí, sino Venezuela, y que se está intentando imponer una narrativa para justificar una agresión contra el país.

El Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, cuestionó el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, presuntamente para combatir el narcotráfico y calificó la acción como una «narrativa» que busca agredir a Venezuela, aprovechando lo que describió como el gran aparato comunicacional de Washington para difundir «mentiras» y construir «falsos positivos».

Leer También: El exdirector del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca Juan González dijo que no hay pruebas creíbles de que Maduro dirija el Tren de Aragua

Padrino López, a través de sus redes sociales, se preguntó por qué el despliegue no se realiza en el Océano Pacífico, «por donde se trafica la mayor parte de la droga que va hacia EE.UU.». El ministro insinuó que el problema para Washington no es el narcotráfico en sí, sino Venezuela, y que se está intentando imponer una narrativa para justificar una agresión.

«Las mayores agresiones imperialistas van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y de hechos infundados, donde la mentira prevalece», señaló en su publicación.

El Ministro de Defensa comparó esta estrategia con Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi y denunció que se está en un momento de «desamparo internacional», donde «las reglas del derecho no existen» y cualquier mentira puede ser fabricada sin consecuencias.

«La guerra se construye como una escalada» y Venezuela enfrenta una batalla entre la verdad y la mentira, en la que el aparato mediático imperialista logra que las falsedades se conviertan en «verdades».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión