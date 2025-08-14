El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López evalúa «amenazas a la patria» con oficiales superiores de la FANB

El ministro de Defensa hizo un llamado «al combate por la dignidad de Venezuela» luego de las acusaciones por parte del Gobierno estadounidense en contra del presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó este miércoles que se reunió con oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ​​para evaluar «las actuales amenazas a la patria», tras las declaraciones por parte del Gobierno estadounidense en contra del presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en Telegram, Padrino explicó que el encuentro lo sostuvo con «los nuevos mayores generales y almirantes» que fueron ascendidos este martes por el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

«Evaluamos las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la FANB», señaló el titular de la cartera de Estado, sin precisar más detalles sobre la reunión.

El funcionario expresó que «recuerden hombres de Estado que la unión nos hace invencibles» e hizo un llamado «al combate por la dignidad de Venezuela».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión