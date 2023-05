El Manchester City, a la final ante el Inter de la Champions League con goleada al Real Madrid

El equipo de Guardiola ganó sin problemas a un mal Real Madrid y se enfrentará al Inter en la final de Estambul

El equipo de Guardiola cuajó un soberbio primer tiempo para doblegar al campeón de Europa

El Manchester City superó con creces al Real Madrid en el Etihad Stadium y jugará la final de la UEFA Champions League el próximo diez de junio ante el Inter de Milan. El equipo de Guardiola cuajó un magnífico primer tiempo en el que arrolló al Real Madrid con dos goles de Bernardo Silva. En la segunda mitad, un tanto de Militao en propia meta en la recta final sentenció la eliminatoria. Julián Álvarez puso el cuarto en el descuento.

El equipo inglés se cobró su venganza de lo sucedido en la temporada pasada y estuvo a un nivel espléndido, sobre todo en la primera mitad. El Real Madrid no tuvo respuesta en una primera parte en la que el equipo de Ancelotti sufrió mucho, más que nunca este año.

Cambió la cosa al descanso. El equipo estuvo más agresivo y merodeó el área de Ederson con más frecuencia (menos era imposible). Pero aun así estuvieron lejos de marcar y con el tercer tanto, todo acabó El sueño de la decimoquinta deberá esperar. Julián Álvarez puso el 4-0 en el descuento para hacer más sangrante el partido y el resultado.

Tras una de las peores primeras partes de la temporada. el Real Madrid decidió que ya podía comenzar a jugar en el Etihad. Con más actitud que en el primer acto, porque menos era imposible, el equipo blanco fue otro. Tenía más el balón e incluso Alaba estuvo cerca del gol con un lanzamiento de falta directa. Parecía que el City no estaba porque el Real Madrid no le dejaba, pero de eso nada. Con el marcador a favor, el equipo inglés ya no necesitaba mandar de manera abrumadora como lo había hecho en la primera parte. Le bastaba con defender bien, sin cometer errores y buscar a Haaland en las contras para sellar definitivamente su pase a la final de la Champions. Eso sí, cuando tocaba tener el balón, lo tenía sin problema, más que nada porque es lo que mejor sabe hacer.

Ancelotti, viendo que el Real Madrid no podía, movió ficha y quitó a Modric para poner a Rüdiger y pasar así a Camavinga al centro del campo. Eso le dio más fuerza al centro del campo del equipo blanco, pero lo que necesitaba que eran los goles, seguían sin llegar. Para buscarlos, entró Marco Asensio por Kroos, con lo que el Real Madrid acabó el partido sin la pareja Modric-Kroos. Mientras tanto, el City seguía a lo suyo, controlando el partido y sin ver peligrar el triunfo y con él, estar en la final de Estambul. No sólo eso, si no que Haaland tuvo una ocasión clarísima para poner el 3-0, pero se encontró con Courtois.

La recta final del partido fue la crónica de la muerte anunciada del Real Madrid en Champions League que certificó un gol de Militao en propia puerta en el minuto 76. Fue el 3-0 que selló el KO blanco y dio paso a la fiesta en el Etihad. La guinda a esa fiesta la puso Julián Álvarez con el 4-0 en el minuto 91.

Cambios

Antonio Rüdiger (62′, Luka Modric), Marco Asensio (69′, Toni Kroos), Riyad Mahrez (78′, Ilkay Gündogan), Aurélien Tchouaméni (79′, Eduardo Camavinga), Lucas Vázquez (79′, Dani Carvajal), Dani Ceballos (79′, Rodrygo), Phil Foden (83′, Kevin De Bruyne), Julián Álvarez (88′, Erling Haaland)

Goles

1-0, 22′: Bernardo Silva, 2-0, 36′: Bernardo Silva, 3-0, 75′: Eder Militao, 4-0, 90′: Julián Álvarez

Tarjetas

Arbitro: Szymon Marciniak

Arbitro VAR: Tomasz Kwiatkowski, Bartosz Frankowski

Rúben Dias (49′,Amarilla) Dani Carvajal (55′,Amarilla) Gündogan (61′,Amarilla) Camavinga (74′,Amarilla) Grealish (90′,Amarilla)

