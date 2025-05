El manager Venezolano Oswaldo Guillén revela que ´El Abusador´ Ronald Acuña Jr. es mejor pelotero que Juan Soto (+Video)

El exmánager de Grandes Ligas, Oswaldo Guillén no se guardó nada al hablar sobre el momento que atraviesa Juan Soto con los Mets de Nueva York. En declaraciones al programa Diamante 23, Guillén fue directo: “Personalmente, Juan Soto no es mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Bateador, tal vez. Está viviendo un momento de comparaciones, lo comparan con Barry Bonds. Se siente un poco perdido. La gente está viendo dinero y no producción”.

El análisis de Oswaldo Guillén llega en medio de una evidente baja ofensiva del jardinero dominicano, quien en sus últimos 20 juegos apenas batea para .167, con un OPS de .635, números muy por debajo del nivel esperado para una figura que llegó a Nueva York con etiqueta de superestrella y con miras a un contrato multimillonario.

Ozzie Guillén asegura que Ronald Acuña Jr. es mejor pelotero que Juan Soto

Para Juan Soto, las comparaciones han sido inevitables desde su explosión con los Nacionales. Pero la referencia constante con íconos como Barry Bonds puede estar jugando en contra. Según Oswaldo Guillén, esa presión externa alimentada por las expectativas y el debate sobre su futuro contrato estaría afectando su enfoque.

Además, la comparación directa con Ronald Acuña Jr., MVP en 2023 de la Liga Nacional, pone aún más bajo la lupa el rendimiento de Soto. Ozzie Guillén sugiere que, como pelotero completo, Acuña tiene la ventaja por su capacidad de impacto en todos los aspectos del juego, mientras que Soto destaca principalmente por su disciplina y poder en el plato.

El momento actual representa un punto de inflexión para Juan Soto, que necesita reencontrarse consigo mismo en una ciudad que no perdona los baches prolongados. Con los Mets en plena lucha divisional, su producción es más valiosa que nunca. Ozzie Guillén, siempre frontal, resume lo que muchos piensan pero pocos dicen: la etiqueta de estrella no basta si no viene acompañada de resultados. Y en el caso de Juan Soto, el reloj ya está corriendo.

Hender «Vivo» González

