El magnesio que elimina el cansancio, ayuda a bajar de peso y alivia el estreñimiento: También reduce el abdomen

En forma de suplemento, el magnesio ayuda a personas con problemas para obtener un sueño reparador o a quienes necesitan reducir la fatiga.

El magnesio, como bien todos sabemos, es un mineral que desempeña una función imprescindible en el bienestar de todo el organismo, debido a que ayuda a metabolizar más de 300 encimas. A pesar de que el 60% del magnesio corporal se sitúa en los huesos, el resto está en el músculo esquelético, los tejidos blandos y los fluidos.

Entre las funciones y los beneficios del magnesio, se encuentran el correcto funcionamiento de los nervios y los músculos, el equilibrio de los niveles de tensión arterial, la hidratación del organismo y la reconstrucción de los tejidos dañados, algo que gran parte de la sociedad española desconoce.

Factores destacados

A pesar de su importancia, un gran número de personas en la actualidad no consigue alcanzar los niveles adecuados de magnesio. Y un déficit de magnesio en el organismo puede deberse a diversos factores:

Deshidratación.

Insuficiencia cardiaca.

Deficiencias en la alimentación.

Enfermedades graves y diarreas.

Enfermedades renales.

Envejecimiento.

Exceso de actividad deportiva.

A tener en cuenta

Por ello, recurren a los suplementos para asegurarse una ingesta adecuada de este mineral. Entre las distintas formas, el citrato de magnesio (combina magnesio con ácido nítrico) destaca por su alta capacidad para combatir el cansancio y favorecer la pérdida de peso.

Y no solo eso: actúa comoun laxante natural, ayudando a eliminar el exceso de desechos y toxinas del cuerpo. Esto no solo mejora la digestión, sino que también puede reducir la hinchazón abdominal. Por último, pero no menos importante, lo que favorece es el descanso, activando el sistema nervioso parasimpático y contribuyendo a un sueño reparador.

Hender «Vivo» González

Con información de El Economista