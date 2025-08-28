El local es digital: La era del emprendimiento online en Barquisimeto

En una ciudad donde el comercio tradicional siempre ha tenido un lugar privilegiado, una nueva generación de emprendedores está redefiniendo el éxito. Ya no se trata de tener el local más grande o la mejor ubicación en el centro. Hoy, el epicentro de los negocios en Barquisimeto se encuentra en la palma de la mano: en la pantalla de un celular, a través de plataformas como Instagram y TikTok.

Esta revolución digital está permitiendo que proyectos de vida, nacidos de la pasión y la necesidad, florezcan sin la pesada carga de los alquileres o los gastos operativos de un local físico. Para muchos, el «local comercial» es ahora una cuenta de Instagram, un espacio donde la creatividad, la historia personal y la autenticidad se convierten en las mejores herramientas de marketing.

La clave de este nuevo modelo no reside solo en qué se vende, sino en quién lo vende y por qué. Un emprendimiento en redes sociales es, en esencia, una historia en constante desarrollo. Los desafíos superados, las noches de insomnio, la emoción de la primera venta y la misión que impulsa el proyecto son los verdaderos protagonistas.

César Giménez, experto en marketing digital y community manager, lo resume de forma contundente: «Si solo publicas lo que vendes, serás uno más en el feed. Si cuentas una historia, te conviertes en una marca memorable».

Giménez explica que su trabajo va más allá de las fotos bonitas y los comentarios. «Mi misión es conectar con la gente a través de historias. En Barquisimeto, muchos pueden vender lo mismo, pero nadie tiene tu historia».

Los emprendedores locales han comprendido que la autenticidad es su mayor activo. En lugar de copiar a la competencia, están mostrando el «detrás de cámaras» de sus negocios. Un video de un minuto mostrando cómo se empaqueta un pedido o el proceso de elaboración de un producto puede generar más interacción y conexión que una docena de publicaciones de venta.

«Nos dimos cuenta de que a la gente le encanta ver cómo se hacen las cosas. Un ‘reel’ con el proceso de empaquetado genera muchísima interacción», comenta Giménez. «No se trata de crear el contenido perfecto, sino el más real». Esta estrategia no solo genera confianza, sino que también crea una comunidad de seguidores que se sienten parte del proceso, que celebran cada logro y que, en última instancia, se convierten en clientes leales.

Las redes sociales no son solo una vitrina, son una oficina completa. Son el espacio donde se muestran los productos con fotos y videos de alta calidad, se responden los mensajes, se gestionan los pedidos y se hace seguimiento a las entregas. Lo más importante, según los expertos, es que están disponibles las 24 horas del día, algo imposible de replicar con un local físico.

«El emprendimiento nace de una necesidad, pero se mantiene gracias a la pasión», subraya Giménez. Para él, esta nueva forma de hacer negocios está construyendo una comunidad de personas que «creen en el potencial de Barquisimeto», demostrando que el futuro de la economía local no está en la calle, sino en la red.

En una ciudad llena de gente con ganas de crecer, tu historia de superación puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso. Contar cómo un proyecto nació de un momento difícil o cómo se superó el miedo al fracaso, no solo te hace más cercano, sino que también posiciona tu marca como un faro de optimismo y resiliencia en un mundo que lo necesita.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto