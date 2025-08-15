El lanzador Venezolano Andrés Machado llega nuevamente a 20 salvados en el béisbol de Japón

El derecho de Urama ha alcanzado las dos decenas de candados en sus dos temporadas en el país del «Sol Naciente».

El cerrador venezolano de los Búfalos de Orix, Andrés Machado, llegó este viernes a 20 juegos salvados por segunda temporada consecutiva en el Beisbol Profesional Japonés (NPB), al asegurar el blanqueo 1-0 sobre los Leones de Seibú en el primero de la serie en el Kyocera Dome de Osaka.

El derecho oriundo de Urama había comenzado su labor permitiendo un imparable, y pese a tener la carrera del empate en segunda base luego de una base robada, el criollo apretó el brazo para ponchar al siguiente bateador que enfrentó y luego inducir par de rodados para poner fin al partido y darle a Orix su victoria número 52 de la campaña.

Con esta actuación, Andrés Machado llega a 43 rescates de por vida en Japón y reduce su efectividad en lo que va de la presente temporada a 1.52; a razón de 11 carreras limpias permitidas en 41.1 innings de trabajo y 43 presentaciones.

Otro gran año en Japón

En adición a ello, concentra 51 ponches y solo 14 boletos. Su WHIP es de 1.14, los contrarios le batean para .216 y su tasa de guillotinados por cada nueve episodios es de 11.10. Y, por si fuese poco, es el primer criollo desde Robert Suárez (2020, 2021) con dos zafras consecutivas de 20 salvados en Japón.

En ese mismo encuentro, Edward Olivares se fue de 3-0, el colombiano Jordan Díaz también de 3-0 con ponche y el derecho dominicano Luis Perdomo lanzó un capítulo en blanco, donde permitió un hit. Mientras tanto, Aren Kuri se llevó el triunfo (8-7) al lanzar pelota de dos incogibles en 6.2 actos, en donde guillotinó a cuatro oponentes y repartió tres pasaportes.

La derrota fue Tatsuya Imai (7-5), que permitió la única rayita del juego en el primer inning, a través de indiscutible remolcador de Yutaro Sugimoto.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder