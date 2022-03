¡El Kun Agüero se plantea volver a jugar!

Tres meses y medio después de tener que retirarse de los terrenos de juego por una arritmia, el ex delantero del Barça, en declaraciones a TyC, afirmó que «los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar».

Tres meses y medio después de anunciar su retirada del fútbol, como consecuencia a la arritmia que sufrió durante el partido ante el Deportivo Alavés en el Camp Nou, el Kun Agüero sorprendió a todo el mundo dejando abierta la opción de volver a los terrenos de juego.

Invitado por la FIFA para ser uno de los embajadores en el sorteo de este viernes en Doha, donde se sortearán los grupos del Mundial del próximo mes de noviembre, el Kun fue preguntado si no se veía para participar de la ‘pachanga’ con otros ex jugadores como Forlán, Mascherano, Zabaleta… “Se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo tengo ganas de volver a entrenar”, afirmó Agüero en declaraciones a TyC Sports.

Sin concretar si tiene en mente volver a jugar a nivel profesional, el Kun admitió que tiene intenciones de calzarse las botas de nuevo. “Estoy queriendo jugar recreativamente. Me invitaron a Miami a jugar un partido y no fui, le quiero mandar algún mensaje al médico”, comentó, a la espera de ser chequeado nuevamente de su corazón.

Tras disfrutar de unos días en Miami, el ex internacional argentino voló a Qatar como invitado por la FIFA. «Vine porque me invitaron, me dijeron que quería que estuviera. Yo estaba en Miami y, como estoy al pedo, en un día se resolvió todo para estar en Qatar”, señaló.

Mundo Deportivo