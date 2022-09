El Keniano Eliud Kipchoge no es humano: Pulveriza el récord del mundo en el maratón de Berlín

El keniano de 37 años gana la maratón de Berlín con un sensacional tiempo de 2h01:09, 30 segundos por debajo del tiempo que tenía desde hace cuatro años.

Leer también: Resultados en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) | 24 de septiembre de 2022

La Guardia Pretoriana de Eliud Kipchoge enfilaba la primera gran avenida de Berlín mientras más de 45.000 corredores de 157 países que corrían la 48ª edición veían como el extraterrestre de Kapsisiywa se alejaba en el horizonte. El keniano de 37 años era el firme favorito a ganar por cuarta vez (lo hizo en 2014, 2017 y 2018) la maratón de la capital alemana, para igualar a Haile Gebrselassie, y el único aspirante a derrocar el récord del mundo, que posee el propio Kipchoge, de 2h01:39 (Berlín 2018).

(Mi objetivo es mejorar un poco más mi récord. Cuando pienso en Berlín, pienso en ina carrera llana. Pienso en ina carrera más rápida del Mundo. Berlín es el único lugar donde el ser humano puede mostrar su potencial), anunciaba el ganador de seis majors, todos menos Nueva York y Boston, y doble campeón olímpico ante una cita que les recibía con 12 grados de temperatura y un 85% de humedad. El prodigioso africano que ha disputado 19 maratones con 17 victorias y vive en modo espartano y ermitaño (se acuesta a las 21:00, se levanta a las 05:00, bebe 3 litros de agua diarios, cuida su comida al detalle y su mayor entretenimiento es la lectura) demostraba desde el comienzo que pese a intentar bajar las expectativas el filósofo Kipchoge llegaba para destrozar marcas planetarias.

Las liebres privadas de Eliud (Koech, Kipkemboi y Kiplimo) pasaban, con el emperador en el custodiado en el centro, pasaban los 5 kilómetros en 14:14 (2:51 el mil). Diez segundos por debajo del tiempo más rápido hasta entonces. Sólo Adola y Belihu aguantaban en el grupo del rey y sus tres guías. Todo en Berlín estaba hecho para él, incluyendo un ciclista que se dedicaba exclusivamente a llevarle el avituallamiento y que celebraba la entrega correcta como un gol en un Mundial. El guion seguía cumpliéndose a la perfección: 28:22 el 10.000 (2:50 el km) y 28 segundos por debajo. Una locura al alcance de unos elegidos. Adola empezaba a sacar la bandera blanca…

El km 15 se pasaba por 42:33, el 20 en 56:45 y la media maratón en 59:51… 58 segundos por debajo del día del récord. “El ser humano no tiene límites”, dijo Kipchoge en Viena 2019 cuando hizo 1h:59:40 en el reto Ineos, marca no válida entre otras razones porque la medición estaba mal hecha y recorrió 125 metros menos de los 42,195 oficiales. Ver lo que estaba haciendo el keniano en una maratón comercial como la de Berlín fue elevando el nivel de decibelios de las miles de personas congregadas en las calles.

De repente como si un mago lanzara su bomba de distracción Kipchoge apareció solo. Las liebres pararon exhaustas tras cumplir su cometido y Belihu entregó ls cuchara. El rey se quedaba solo en la alfombra de asfalto con un cometido únicamente a la altura de uno de los mejores deportistas de la historia al que las lesiones han respetado siempre y que cuenta con una rutina de trabajo metódica tan extraterrestre como su fisonomía. Hijo de granjeros comenzó a hacerse atleta corriendo cada día bastantes kilómetros simplemente para ir al colegio.

En Berlín su aura resplandecía y el ambiente se cargaba de esas partículas que conforman los momentos únicos. La orografía del terreno se complicaba con zonas más empinada. Kipchoge cambiaba el rictus, relajaba su musculatura y elevaba los tiempos para regular y no cargar demasiado las piernas para poder llegar a tope a los diez kilómetros finales. La idea era batir el récord del mundo, bajar de dos horas era una opción que fue creciendo y que tenía el peligro de poder explosionar su fino cuerpo de 167 centímetros y 52 kilos.

El paso del 30 en 1h25:40 (49 segundos de ventaja) más el portentoso braceo alto con hombros bajos y la compostura perfecta de su grupo con una cadencia hipnótica mostraba que no renunciaba a ambos retos. 200 pasos por minuto, una zancada de 180 centímetros y una pisada compacta y poderosa que le hace desplazarse sin mover casi su cuerpo. Un portento único que no cejaba y cruzaba los 40 km en 1h54:53. Las dos horas no serían posibles, pero sí el récord del mundo. Increíbles 2h01:09, treinta segundos menos que la anterior marca y a 2:52 cada 1.000 metros. Impresionante. Como su abrazo con su entrenador y amigo entrenador, Patrick Sang, nada más cruzar la meta.

“Estoy contento con mi preparación y creo que fui muy rápido gracias al trabajo en equipo, todo se debe al trabajo en equipo. Mi acicate es mi familia y que quiero inspirar a los jóvenes. El deporte une a las personas y eso es lo que me motiva. Aún soy joven y tengo más retos por delante. Mis piernas y mi cuerpo todavía se sienten jóvenes, pero lo más importante es mi mente, y esa también se siente fresca y joven. Después del kilómetro 38 sabía ya que iba a ser capaz de romper el récord mundial. Las condiciones fueron excelentes, al igual que la organización. Estoy muy contento con el día de hoy e impresionado por el apoyo de los aficionados”, aseguraba Kipchoge en rueda de prensa. Sobre bajar de dos horas dijo: “Ahora celebraré este récord y tendré que darme cuenta de lo que he logrado. Simplemente volveré a correr y veré qué sucede”.

Los parciales de Kipchoge en Berlín:

5 kilómetros: 14:14

10 kilómetros: 28:23 (parcial de 5K en 14:09)

15 kilómetros: 42:33 (parcial de 5K en 14:10)

20 kilómetros: 56:45 (parcial de 5K en 14:12)

Media Maratón: 59:51

25 kilómetros: 1h11:08 (parcial de 5K en 14:23)

30 kilómetros: 1h25:40 (parcial de 5K en 14:32)

35 kilómetros: 1h40:10 (parcial de 5K en 14:30)

40 kilómetros: 1h54:53 (parcial de 5K en 14:43)

Meta: 2h:01:09

GRAN CARRERA FEMENINA TAMBIÉN.

Victoria de la etíope Tigist Assefa con la tercera mejor marca de la historia (2h15:37), sólo superada por el récord mundial de Brigid Kosgei (2h14:04, Chicago 2019) y Paula Radcliffe (2h15:25, Londres 2003).