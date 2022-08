El Juez Aaron Judge de los Yankees la saca ante Marineros para seguir su gran temporada (+Video)

El jardinero Aaron Judge de Los Yankees de New York conectó su cuadrangular numero 43 de la temporada MLB-Grandes Ligas 2022.

Mediante el primer juego de la serie entre Los Marineros de Seattle y Yankees de New York en el Bronx, Aaron Judge conectó su cuadrangular número 43 de la temporada para aumentar la ventaja de su equipo en el marcador en la MLB 2022.

En su primer turno pegó un doblete que estuvo a nada de ser home run, sin embargo, para su segundo turno se aseguró de darle más duro a la bola. Aaron Judge conectó un cutter de 97 millas de Marco González a 420 pies y 108 millas por todo el jardin izquierdo del Yankee Stadium.



ANOTHER Aaron Judge blast! Make it 43! 😱 pic.twitter.com/DANGZskoQE — MLB (@MLB) August 1, 2022

Ahora el apodado “El Juez” batea para 301 con 1.059 de OPS en 101 juegos este 2022, sumando 89 anotadas, 115 hits, 43 jonrones, 93 carreras remolcadas, 114 ponches y 10 bases por bolas. Judge viene de ser el ganador por segunda vez consecutiva el premio al mejor jugador de la semana en la Liga Americana, ahora comenzó con buen pie en busca de un tercero. Cabe destacar que Judge actualmente es líder en la MLB en anotadas, jonrones, remolcadas y segundo en OPS.

No hay duda alguna de que Los Yankees de New York van a tener que hacer un grandísimo esfuerzo si quieren quedarse con Judge, a quien no pudieron extender previo a la temporada y ahora vive una de las mejores de su carrera mientras se acerca a la agencia libre con la libertad de negociar con cualquier equipo de la liga.

