El jinete Venezolano Javier Castellano ganó con Arcangelo el Travers Stakes de Nueva York (+Video)

El jinete criollo y el sensacional potro se metieron un carrerón en el Travers Stakes

El tresañero entrenado por Jena Antonucci muestra superioridad en la edición 154 del Derby de Verano disputado a distancia de 2.000 metros.

El año 2023 es definitivamente muy especial para el jinete Venezolano Javier Castellano. Este sábado 26 de agosto, el zuliano conquista la carrera más importante del meeting de Saratoga, el Travers Stakes (G1), en el lomo del tresañero Arcangelo, pensionado de Jena Antonucci que hace historia al ser la primera mujer en ganar como entrenadora desde hace 85 años, el llamado Derby de Verano con este descendiente de Arrogate en Modeling.

Arcangelo, al igual que su padre Arrogate, gana el Travers Stakes (G1) con un Javier Castellano @jjcjockey inmenso en el sillín.



El entrenado por Jena Antonucci @jenaantonucci marcó 2:02 1/5 en 2.000 metros. — David García V. (@reydavid85) August 26, 2023

¡Viva Venezuela!🇻🇪 Javier Castellano gana el #TraversStakes con Arcangelo.



Lo dije cuando ganó el Belmont Stakes @jjcjockey debe ser el atleta del año. Entiendo la gran campaña de unos peloteros este año, pero lo de Javier es impresionante. — Engels Alfredo Medina Araque (@engelsmedina23) August 26, 2023

Arcangelo, que no era el primer favorito en la pizarra, hizo su carrera tranquilo en el cuarto lugar mientras que la lucha por la delantera la tenían Scotland con el larense Junior Alvarado, secundado por National Treasure y Disarm. Sin embargo, en la marca de los 700 metros, Castellano busca afuera para no quedas comprometido por líneas internas y cuando enderezaron hacia la recta de los millones, armó las bridas de Arcangelo para hacerlo correr. De inmediato hizo suyo la punta y no la soltó, a pesar de que Disarm con Joel Rosario volvió en los finales para cargar fuerte y terminar a un cuerpo del ganador. Tapit Trice y el favorito Forte, completaron la superfecta en tiempo de 2:02.1 para los 2.000 metros.

Javier Castellano se lleva el #TraversStakes con el ejemplar Arcangelo. 🏇👏👏Una magnifica conducción para el venezolano que sigue su gran año en Estados Unidos. Para Castellano es su séptimo Travers.🇻🇪🇺🇸🏇@jjcjockey👏👏



📽️ @TwinSpires#Hipismo #Meridiano #GacetaHipica… pic.twitter.com/B1s9hKXPCo — Gaceta Hípica Oficial (@Gacetahipica) August 26, 2023

El triunfo de Arcangelo representa la séptima victoria de Javier Castellano en el historial de la competencia. El potro, que costó 35.000 dólares en las subastas de Keeneland de septiembre 2021, ahora tiene campaña de seis actuaciones con cuatro primeros y más de $1.750.000 en premios. De una vez es candidato al título del Caballo del Año y se espera que participe en noviembre en las carreras de las Breeders’ Cup. Por el momento, Castellano demuestra no haberse equivocado al escoger la monta entre Arcangelo y Mage, ejemplar el cual llevó a la victoria en el Kentucky Derby (G1).

